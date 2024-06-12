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Жіноча студентська збірна України програла Бразилії на чемпіонаті світу

Микола Дендак — 12 червня, 11:06
Жіноча студентська збірна України програла Бразилії на чемпіонаті світу

Жіноча збірна України поступилася Бразилії в третьому матчі чемпіонату світу серед студентських команд, який триває у китайському Шанхаї.

Українки програли з рахунком 6:2 в завершальному матчі групи С та посіла останнє місце у квартеті. Україна продовжить боротьбу за 5-7 сходинку з третіми командами груп А та В. Матчі відбудуться 14 та 15 червня.

Чемпіонат світу серед студентів
Група C, 3 тур
 12 червня

Бразилія — Україна 6:2

Нагадаємо, у першому турі українки зіграли внічию зі збірною Німеччини, а в другому мінімально поступилися господарям турніру Китаю.

Зазначимо, що право брати участь у турнірі мають жінки до 25 років – 1999 року народження й молодші.

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