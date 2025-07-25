Жіноча команда УДУ імені Драгоманова стала переможцем Євро-2025 серед університетів

Жіноча команда УДУ імені Драгоманова стала чемпіоном Європи-2025 серед університетів.

Як повідомила пресслужба Асоціації футзалу України, у фіналі першості підопічні Юлії Форсюк здобули вольову перемогу над Університетом Барселони – 4:2.

Дублями відзначилися Ксенія Гриценко та Ксенія Бурлаченко.

Загалом "драгоманівки" виграли всі 6 матчів на турнірі з загальним рахунком 22:5.

Більшу частину української команди представляли гравчині Champions Way Futsal, які стали чемпіонками України. Сам турнір пройшов в Загребі, Хорватія.

Раніше львівський клуб in.IT оголосив, що в наступному сезоні виступатиме в Першій лізі.