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Жіноча команда УДУ імені Драгоманова стала переможцем Євро-2025 серед університетів

Олексій Мурзак — 25 липня 2025, 20:05
Жіноча команда УДУ імені Драгоманова стала переможцем Євро-2025 серед університетів
АФУ

Жіноча команда УДУ імені Драгоманова стала чемпіоном Європи-2025 серед університетів.

Як повідомила пресслужба Асоціації футзалу України, у фіналі першості підопічні Юлії Форсюк здобули вольову перемогу над Університетом Барселони – 4:2.

Дублями відзначилися Ксенія Гриценко та Ксенія Бурлаченко.

Загалом "драгоманівки" виграли всі 6 матчів на турнірі з загальним рахунком 22:5.

Більшу частину української команди представляли гравчині Champions Way Futsal, які стали чемпіонками України. Сам турнір пройшов в Загребі, Хорватія.

Раніше львівський клуб in.IT оголосив, що в наступному сезоні виступатиме в Першій лізі.

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