Україна зіграє проти сенсаційної Венесуели у чвертьфіналі чемпіонату світу

Сьогодні, 29 вересня, збірна України проведе чвертьфінальний матч чемпіонату світу-2024 проти Венесуели.

Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом. Гру будуть транслювати на Суспільному, також ви можете слідкувати за текстовим онлайном на Чемпіоні.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Україна посіла друге місце у групі з Аргентиною, Анголою та Афганістаном, а Венесуела стала третьою у квартеті з Казахстаном, Францією та Гватемалою. В 1/8 фіналу латиноамериканці стали авторами найбільшої сенсації на турнірі, мінімально здолавши Іспанію.