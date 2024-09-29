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Україна зіграє проти сенсаційної Венесуели у чвертьфіналі чемпіонату світу

Ігор Чернявський — 29 вересня, 07:30
Україна зіграє проти сенсаційної Венесуели у чвертьфіналі чемпіонату світу
АФУ

Сьогодні, 29 вересня, збірна України проведе чвертьфінальний матч чемпіонату світу-2024 проти Венесуели.

Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом. Гру будуть транслювати на Суспільному, також ви можете слідкувати за текстовим онлайном на Чемпіоні.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Україна посіла друге місце у групі з Аргентиною, Анголою та Афганістаном, а Венесуела стала третьою у квартеті з Казахстаном, Францією та Гватемалою. В 1/8 фіналу латиноамериканці стали авторами найбільшої сенсації на турнірі, мінімально здолавши Іспанію.

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