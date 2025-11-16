Збірна України серед гравців із вадами зору виграла ЧС-2025, перегравши у фіналі Англію

Збірна України серед гравців з вадами зору стала чемпіоном світу з футзалу, що завершився в турецькій Анталії.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

У фіналі мундіалю команда під керівництвом Ігоря Кравченка та Миколи Чхайла здобула перемогу над Англією – 3:2

Окрім нашої команди та збірної Англії, у турнірі також взяли участь збірні Туреччини та Японії.

Нагадаємо, у середу, 12 листопада, чоловіча збірна України з футзалу провела товариський матч з командою Франції в межах підготовки до чемпіонату Європи 2026 року. Зустріч, яка відбулася у французькому Ліможі, завершилася перемогою підопічних Олександра Косенка з рахунком 3:1.