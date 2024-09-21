Збірна України перемогла Афганістан і вийшла у плейоф ЧС-2024

Збірна України з футзалу мінімально перемогла Афганістан у 3 турі групового етапу чемпіонату світу-2024 в Узбекистані.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Початок матчу був непростим для України. Афганці намагалися огризатися та нав’язувати свою гру, але з часом "жовто-сині" все ж перехопили ініціативу та почали регулярно турбувати Сафарі.

Перший по-справжньому небезпечений момент виник на 12-й хвилині, коли Євген Жук опиинився сам-на-сам з воротарем, прибрав його на замаху, але поцілив у стійку.

Але за кілька хвилин Євгену вдалося реабілітуватися. 5-й номер збірної України реалізував пенальті, який спочатку не хотіли призначити, але Олександр Косенко взяв челендж і після перегляду відеоповтору арбітр змінив своє рішення.

Забитий гол надав Україні впевненості. Михайло Зварич завдав дального удару, і після серії рикошетів м’яч опинився у сітці воріт.

На початку другого тайму «Леви Хорасану» відквитали один гол. "Жовто-сині" залишили Мефрана Голамі самого на дальній стійці, і афганець скористався цим, замкнувши простріл у пусті ворота.

За три хвилини до кінця українці знову збільшили свою перевагу до двох м’ячів. Михайло Зварич в один дотик пробив у дальній кут після скидки від партнера. Афганці відразу зняли воротаря та випустили п’ятого польового, за що й поплатилися – Михайло Зварич поцілив у пусті ворота ударом зі своєї половини поля.

Чемпіонат світу-2024

3 тур, 21 вересня

Україна – Афганістан 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Жук 14, 2:0 – Абакшин 16, 3:1 – Зварич 37, 4:1 – Корсун 38

Завдяки цій перемозі збірна України набрала 6 очок та посіла друге місце у своїй групі. В 1/8 фіналу команда Олександра Косенка зустрінеться з національною командою Нідерландів. Матч відбудеться у вівторок, 24 вересня.

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