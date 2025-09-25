Визначилися всі учасники Євро-2026

У середу, 24 вересня, завершився відбірковий турнір до чемпіонату Європи 2026 року з футзалу.

Визначилися всі 16 учасників фінального турніру:

Україна

Литва

Латвія

Словенія

Португалія

Іспанія

Вірменія

Бельгія

Угорщина

Грузія

Італія

Польща

Франція

Хорватія

Чехія

Білорусь

Збірна України пробилася до фінальної стадії, вигравши всі матчі своєї відбіркової групи, де її суперниками були Румунія, Кіпр та Німеччина. Литва, Латвія та Словенія потрапили у фінальний турнір як його господарі.

Жеребкування фінальної стадії відбудеться через місяць – 24 жовтня в Каунасі (Литва). Сам фінальний турнір пройде з 21 січня до 7 лютого наступного року.

Напередодні Україна здобула дві перемоги над Литвою в товариських матчах.