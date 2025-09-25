Визначилися всі учасники Євро-2026
У середу, 24 вересня, завершився відбірковий турнір до чемпіонату Європи 2026 року з футзалу.
Визначилися всі 16 учасників фінального турніру:
- Україна
- Литва
- Латвія
- Словенія
- Португалія
- Іспанія
- Вірменія
- Бельгія
- Угорщина
- Грузія
- Італія
- Польща
- Франція
- Хорватія
- Чехія
- Білорусь
Збірна України пробилася до фінальної стадії, вигравши всі матчі своєї відбіркової групи, де її суперниками були Румунія, Кіпр та Німеччина. Литва, Латвія та Словенія потрапили у фінальний турнір як його господарі.
Жеребкування фінальної стадії відбудеться через місяць – 24 жовтня в Каунасі (Литва). Сам фінальний турнір пройде з 21 січня до 7 лютого наступного року.
Напередодні Україна здобула дві перемоги над Литвою в товариських матчах.