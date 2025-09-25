Українська правда
Чемпіон Футзал

Визначилися всі учасники Євро-2026

Олег Дідух — 25 вересня 2025, 13:05
У середу, 24 вересня, завершився відбірковий турнір до чемпіонату Європи 2026 року з футзалу.

Визначилися всі 16 учасників фінального турніру:

  • Україна
  • Литва
  • Латвія
  • Словенія
  • Португалія
  • Іспанія
  • Вірменія
  • Бельгія
  • Угорщина
  • Грузія
  • Італія
  • Польща
  • Франція
  • Хорватія
  • Чехія
  • Білорусь

Збірна України пробилася до фінальної стадії, вигравши всі матчі своєї відбіркової групи, де її суперниками були Румунія, Кіпр та Німеччина. Литва, Латвія та Словенія потрапили у фінальний турнір як його господарі.

Жеребкування фінальної стадії відбудеться через місяць – 24 жовтня в Каунасі (Литва). Сам фінальний турнір пройде з 21 січня до 7 лютого наступного року.

Напередодні Україна здобула дві перемоги над Литвою в товариських матчах.

Збірна України з футзалу Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

