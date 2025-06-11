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Чемпіонс Вей переграв Ладомир у першому матчі Золотої серії жіночої Вищої ліги

Олексій Мурзак — 11 червня 2025, 19:16
Чемпіонс Вей переграв Ладомир у першому матчі Золотої серії жіночої Вищої ліги
exo.in.ua

У середу, 11 червня, відбувся перший матч фіналу жіночої Вищої ліги України з футзалу, у якому Чемпіонс Вей переграв Ладомир.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Гравчині з Володимира двічі зрівнювали рахунок, але зробити це втретє їм не вистачило часу.

Вже завтра, 12 червня, команди зустрінуться знову, і Ладомиру необхідно перемагати, аби переводити серію в третій матч.

Зазначимо, серія триває до двох перемог однієї з команд.

Вища ліга України з футзалу
Фінал, перший матч, 11 червня

Ладомир – Чемпіонс Вей 2:3

Раніше ХІТ вдруге обіграв Аврору в фінальній серії Екстра-ліги сезону-2024/25.

Жіночий футзал Ладомир Чемпіонс Вей

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