Чемпіонс Вей переграв Ладомир у першому матчі Золотої серії жіночої Вищої ліги
exo.in.ua
У середу, 11 червня, відбувся перший матч фіналу жіночої Вищої ліги України з футзалу, у якому Чемпіонс Вей переграв Ладомир.
Зустріч завершилася з рахунком 3:2.
Гравчині з Володимира двічі зрівнювали рахунок, але зробити це втретє їм не вистачило часу.
Вже завтра, 12 червня, команди зустрінуться знову, і Ладомиру необхідно перемагати, аби переводити серію в третій матч.
Зазначимо, серія триває до двох перемог однієї з команд.
Вища ліга України з футзалу
Фінал, перший матч, 11 червня
Ладомир – Чемпіонс Вей 2:3
Раніше ХІТ вдруге обіграв Аврору в фінальній серії Екстра-ліги сезону-2024/25.