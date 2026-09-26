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Ладомир здолав уманських Пантер в 11-му турі Прайм-ліги

Олександр Булава — 26 вересня 2026, 17:52
Ладомир здолав уманських Пантер в 11-му турі Прайм-ліги

У суботу, 26 вересня, відбувся матч елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок, Прайм-ліги сезону-2026/27.

Ладомир з Володимира на виїзді переграв уманських Пантер з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі в активі Злати Волощук.

Чемпіонат України серед жінок – Прайм-ліга
11 тур, 26 вересня

Пантери (Умань) – Ладомир (Володимир) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+1 Волощук

Нагадаємо, у минулому турі Ладомир здобув перемогу над донецьким Шахтарем.

Ладомир Чемпіонат України з футболу серед жінок

Ладомир

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