Ладомир здолав уманських Пантер в 11-му турі Прайм-ліги
У суботу, 26 вересня, відбувся матч елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок, Прайм-ліги сезону-2026/27.
Ладомир з Володимира на виїзді переграв уманських Пантер з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі в активі Злати Волощук.
Чемпіонат України серед жінок – Прайм-ліга
11 тур, 26 вересня
Пантери (Умань) – Ладомир (Володимир) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 90+1 Волощук
Нагадаємо, у минулому турі Ладомир здобув перемогу над донецьким Шахтарем.