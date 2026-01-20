Вірменія – Україна: де дивитися стартовий матч "синьо-жовтих" на Євро-2026

Збірна України з футзалу зіграє проти команди Вірменії у першому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року. Зустріч відбудеться 22 січня в Каунасі, Литва, стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку Вірменія – Україна буде доступна на медіасервісі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

На чемпіонаті Європи підопічні Олександра Косенка зіграють у групі B. Окрім Вірменії, суперниками "синьо-жовтих" також будуть команди Литви (25 січня, Каунас) та Чехії (28 січня, Рига).

Зазначимо, що напередодні старту Євро-2025 Україна обіграла Словенію з рахунком 2:0. Нещодавно головний тренер команди Косенко визначився зі складом викликаних гравців.