Ураган в результативному матчі 20 туру Екстра-ліги здолав Суху Балку

У середу, 9 квітня, завершився матч 20 туру чемпіонату України з футзалу, в якому зустрічались Ураган та Суха Балка.

Перемогу святкували підопічні Іванишина з рахунком 5:4.

Команда з Івано-Франківська поступалась після першого тайму у три м'ячі, але змогла влаштувати неймовірний камбек зусиллями Приходька, який приніс перемогу Урагану на останніх секундах матчу.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

20 тур, 9 квітня

Ураган – Суха Балка 5:4 (1:4)

Голи: 0:1 – Шеремет, 1, 0:2 – Топчій, 3, 0:3 – Легендзевич, 7, 1:3 – Запорожан, 8, 1:4 – Шеремет, 9, 2:4 – Клімчук, 29, 3:4 – Британ, 31, 4:4 – Савич, 34, 5:4 – Приходько, 40

За підсумками поєдинку Ураган має 31 очко та посідає шосте місце у турнірній таблиці, а Суха Балка розмістилась на один рядок нижче із 25 заліковими балами.

Раніше повідомлялось, що Кардинал-Рівне вперше за 9 років не вийшов до стадії плейоф.