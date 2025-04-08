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Кардинал-Рівне вперше за 9 років не пробився до плейоф Екстра-ліги

Володимир Максименко — 8 квітня 2025, 11:40
Кардинал-Рівне вперше за 9 років не пробився до плейоф Екстра-ліги
Кардинал-Рівне

Кардинал-Рівне провалив сезон-2024/25 чемпіонату України з футзалу, залишившись поза зоною плейоф за підсумками регулярного чемпіонату.

За два тури до завершення Екстра-ліги, рівняни поступились Соколу та втратили математичні шанси до потрапляння до вісімки кращих.

Востаннє таке траплялось із Кардиналом у сезоні-2015/16 – тоді за 16 зіграних матчів команда набрала лише сім очок та посіла останнє місце у турнірній таблиці.

Зазначимо, що рівненський колектив продовжує свою боротьбу за Кубок України – в межах 1/4 фіналу команда зіграє проти Аврори. Зустріч відбудеться 24 квітня о 13:00 за київським часом.

Напередодні визначився переможець аматорського чемпіонату України з футзалу.

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