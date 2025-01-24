Українські арбітри працюватимуть на матчах кваліфікації Євро-2026

На матчах кваліфікації Євро-2024 з футзалу працюватиме одразу декілька українських арбітрів.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Зокрема, у поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини та Швейцарії, який відбудеться 31 січня, працюватиме команда арбітрів з України. Головною буде Марія Мисловська, Денис Куций буде другим суддею, а Орест Дуцяк – третім.

Також у матчі між збірними Грузії та Болгарії (3 лютого) третім арбітром працюватиме Євген Гордієнко.

Окрім цього на поєдинках працюватимуть українські спостерігачі арбітражу: Олег Іванов – на матчі Андорри із Нідерландами, а В’ячеслав Дараган – на грі Бельгії проти Австрії.

Зазначимо, що збірна України у перших двох матчах відбору до Євро-2026 здобула дві перемоги – над Кіпром та Румунією.

Наступний матч буде зіграно 1 лютого, суперником стане збірна Німеччини. Раніше найкращий бомбардир "жовто-синіх" на ЧС-2024 перейшов у польський клуб.