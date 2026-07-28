18-річний марокканський футболіст загинув у ДТП

18-річний футболіст Самі Саїд загинув унаслідок ДТП у Марокко.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Трагедія сталася у понеділок, 27 липня. Саїд був гравцем італійського клубу Тренто, який виступає в Серії С – третьому за силою дивізіоні чемпіонату Італії. Вважався одним із найталановитіших випускників клубної академії. Деталі смертельної ДТП не розголошуються.

"Тренто з глибоким сумом дізнався про трагічну загибель Самі Саїда, футболіста молодіжної академії "джаллоблу", який пішов з життя у віці 18 років внаслідок ДТП, що сталася в Марокко. Самі був частиною "жовто-синьої" родини, розділяючи з товаришами по команді, тренерами та керівництвом шлях спортивного та людського зростання, який назавжди залишиться в пам'яті тих, кому пощастило його знати.

Перед обличчям такої трагедії будь-які слова стають зайвими. Залишається лише величезне відчуття порожнечі. Президент, керівництво, товариші по команді, співробітники молодіжної секції та весь клуб Тренто з глибокою любов'ю об'єднуються навколо родини, друзів та всіх, хто любив Самі, висловлюючи найщиріші та найглибші співчуття. Прощавай, Самі", – сказано в заяві клубу.