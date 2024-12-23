Суха Балка оголосила про звільнення головного тренера

Середняк української Суперліги з футзалу Суха Балка оголосив про звільнення головного тренера команди Дениса Овсяннікова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чинний володар Кубка Дніпропетровської області подякував фахівцю за роботу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Після 10 зіграних матчів Суха Балка розмістилась на 6 місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 13 очок.

Зазначимо, що в останньому матчі Овсяннікова на посаді головного тренера, клуб з Жовтих Вод обіграв Ураган.