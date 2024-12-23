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Суха Балка оголосила про звільнення головного тренера

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 20:24
Суха Балка оголосила про звільнення головного тренера
Денис Овсянніков
СК Сокіл

Середняк української Суперліги з футзалу Суха Балка оголосив про звільнення головного тренера команди Дениса Овсяннікова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чинний володар Кубка Дніпропетровської області подякував фахівцю за роботу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Після 10 зіграних матчів Суха Балка розмістилась на 6 місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 13 очок.

Зазначимо, що в останньому матчі Овсяннікова на посаді головного тренера, клуб з Жовтих Вод обіграв Ураган.

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