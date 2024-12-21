Сокіл здолав SkyUp, Суха Балка переграла Ураган в матчі 9 туру Екстра-ліги

У суботу, 21 грудня, відбулось три матчі 9 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Хмельницький Сокіл завдав SkyUp третьої поразки поспіль. Господарі арени тричі забили ще до перерви та потім спокійно довели поєдинок до перемоги.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

9 тур, 21 грудня

Сокіл – SkyUp 4:2 (3:0)

Голи: 1:0 – Чорний, 5, 2:0 – Ліфер, 6 (автогол), 3:0 – Владислав Первєєв, 11, 4:0, – Первєєв, 22, 4:1 – Рафінья, 23, 4:2 – Олександр Ліфер, 38

У паралельному матчі Суха Балка здобула комфортну перемогу над Ураганом, вигравши кожен з таймів матчу.

Суха Балка – Ураган 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Зеленкевич, 1, 1:1 – Британ, 26, 2:1 – Шеремет, 39, 3:1 – Бабілов

Ще один матч ігрового дня завершився перемогою in.IT зі Львова над харківським МСК. Номінальні гості "зробили" результат ще у першому таймі, втримавши перемогу у другій половині зустрічі.

МСК Харків – in.IT Львів 3:4 (1:3)

Голи: 1:0 – Кондратович, 6, 1:1 – Константінов, 10, 1:2 – Рябоконь, 10, 1:3 – Горєлко, 17, 2:3 – Кукленко, 34, 2:4, Горєлко, 38, 3:4 – Хахілєв, 39

В останньому матчі ігрового дня Аврора зустрінеться із рівненським Кардиналом. Стартовий свисток заплановано на 15:00 за київським часом.