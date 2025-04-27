Суха Балка зіграє з Ураганом у фіналі Кубку України

У неділю, 27 квітня, відбудеться фінальний поєдинок Кубку України з футзалу, в якому зустрінуться Суха Балка та чинний володар трофея Ураган.

На шляху до вирішального матчу клуб з Івано-Франківська здолав SkyUp та Сокіл, а колектив з Дніпропетровщини – Енергію та Кардинал-Рівне.

Матч відбудеться в столичному Палаці спорту, а стартовий свисток заплановано на 14:00 за київським часом. В прямому етері гру транслюватиме Київстар ТБ.

Зазначимо, що всіх на поєдинок буде здійснювати за донат для Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували футзаліста-зрадника, який після анексії Криму перейшов на бік окупантів.