Суха Балка обіграла Тайр Експерт у 19 турі Екстра-ліги

У неділю, 8 березня, відбувся один матч у межах 19 туру української Екстра-ліги з футзалу. Суха Балка на виїзді обіграла одеський Тайр Експерт.

Зустріч завершилась з рахунком 6:2.

Ця перемога стала для Сухої Балки другою у 2026 році та другою здобутою на виїзді в поточному сезоні.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

19 тур, 8 березня

Тайр Експерт (Одеса) – Суха Балка (Жовті Води) 2:6 (1:2)

Голи: 0:1 – 7 Ковальов, 0:2 – 8 Шеремет, 1:2 – 14 Чебанок, 1:3 – 21 Легендзевич, 1:4 – 34 Сіріцький, 2:4 – 38 Ткаченко, 2:5 – 39 Теряєв, 2:6 – 39 Сорокін

Напередодні Ураган вирвав перемогу в Любарта за 2 секунди до завершення гри, а ХІТ розгромив Авалон.

Раніше визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України.