Визначилися всі учасники 4-го раунду Кубку України
23-24 листопада відбулися матчі-відповіді третього попереднього раунду Кубку України з футзалу.
Десна-Bellintech стала єдиною командою, якій вдалося зробити камбек після поразки в першому поєдинку.
Кубок України-2024/25
Третій попередній раунд, 23-24 листопада
Зірочкою позначеня команда, яка вийшла до наступного раунду.
AM-Estate* – ZP Group 3:1 (загальний рахунок – 9:5)
Партизан* – Технологія Агросвіт СумДУ 7:1 (9:2)
Фурнтітура* – Urban 1:1 (1:1, 8:7 по пенальті)
Тайр Експерт* – КІВС ЛДУФК in.IT-2 5:2 (15:5)
Helpix – Авалон* 3:10 (4:12)
Агромат – Десна-Bellintech* 3:7 (8:9)
Elixus-Хімік-Танчик* – Кардинал-2-Авангард-ДЮСШ-4 2:2 (7:5)
Будівельник* – МСК Харків-2 5:0 (10:0, технічна поразка)
Матчі 4-го раунду Кубку України відбудуться 7 та 21 грудня.