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Визначилися всі учасники 4-го раунду Кубку України

Ігор Чернявський — 25 листопада 2024, 02:10
Визначилися всі учасники 4-го раунду Кубку України

23-24 листопада відбулися матчі-відповіді третього попереднього раунду Кубку України з футзалу.

Десна-Bellintech стала єдиною командою, якій вдалося зробити камбек після поразки в першому поєдинку.

Кубок України-2024/25
Третій попередній раунд, 23-24 листопада

Зірочкою позначеня команда, яка вийшла до наступного раунду.

AM-Estate* – ZP Group 3:1 (загальний рахунок – 9:5)

Партизан* – Технологія Агросвіт СумДУ 7:1 (9:2)

Фурнтітура* – Urban 1:1 (1:1, 8:7 по пенальті)

Тайр Експерт* – КІВС ЛДУФК in.IT-2 5:2 (15:5)

Helpix – Авалон* 3:10 (4:12)

Агромат – Десна-Bellintech* 3:7 (8:9)

Elixus-Хімік-Танчик* – Кардинал-2-Авангард-ДЮСШ-4 2:2 (7:5)

Будівельник* – МСК Харків-2 5:0 (10:0, технічна поразка)

Матчі 4-го раунду Кубку України відбудуться 7 та 21 грудня.

Кубок України з футзалу

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