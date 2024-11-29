Стали відомі пари 4-го етапу Кубку України

У Києві, в Будинку футболу, відбулося жеребкування 4-го попереднього етапу Кубку України-2024/25.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Пари 4-го попереднього етапу Кубку України

Партизан (Дніпро) – Будівельник (Лисичанськ)

Фурнітура (Коломия) – Десна-Bellintech (Київ)

Авалон (Бровари) – Тайр-Експерт (Одеса)

– Тайр-Експерт (Одеса) Elixus-Хімік-Танчик (Рівне) – AM-Estate (Дніпро)

Базові дати проведення матчів цієї стадії – 7 та 21 грудня. Переможці пар здобудуть путівки в 1/8 фіналу, з якої в боротьбу вступлять команди Екстраліги.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України виграв Ураган. У неймовірному фіналі команда з Івано-Франківська перемогла Аврору.