Стали відомі пари 4-го етапу Кубку України
Асоціація футзалу України
У Києві, в Будинку футболу, відбулося жеребкування 4-го попереднього етапу Кубку України-2024/25.
Про це повідомила Асоціація футзалу України.
Пари 4-го попереднього етапу Кубку України
- Партизан (Дніпро) – Будівельник (Лисичанськ)
- Фурнітура (Коломия) – Десна-Bellintech (Київ)
- Авалон (Бровари) – Тайр-Експерт (Одеса)
- Elixus-Хімік-Танчик (Рівне) – AM-Estate (Дніпро)
Базові дати проведення матчів цієї стадії – 7 та 21 грудня. Переможці пар здобудуть путівки в 1/8 фіналу, з якої в боротьбу вступлять команди Екстраліги.
Нагадаємо, минулого сезону Кубок України виграв Ураган. У неймовірному фіналі команда з Івано-Франківська перемогла Аврору.