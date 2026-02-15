Сокіл розгромно здолав Ураган, Атлетик Футзал розписав нічию з Сухою Балкою у 17 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 15 лютого, низкою матчів продовжився 17 тур української Екстра-ліги з футзалу.

Дербі у Дніпрі між Атлетиком Футзал та Сухою Балкою завершилося бойовою нічиєю 3:3. Андре Луїс врятував свою команду від поразки на останніх хвилинах, а за лічені секунди до фінального свистка міг навіть вирвати перемогу, але влучив у стійку.

Сокіл взяв реванш у Урагана за поразку в першому колі, перемігши у результативному трилері з рахунком 8:4. Команди видали надпотужний перший тайм, а після перерви гості краще скористалися своїми моментами, що дозволило Соколу наблизитися до трійки лідерів. Героєм зустрічі став Гуцуляк, який забив хеттрик у ворота суперника.

Далі о 16:00 футзальний день в Україні завершить протистояння Tyre Expert Одеса з Київ Футзал.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

17 тур, 15 лютого

Ураган – Сокіл 4:8 (4:5)

Голи: 1:0 – 3 Британ, 2:0 – 10 Ткачук, 3:0 – 14 Климчук, 4:0 – 34 Шотурма – 4:1 – 8 Гуцуляк, 4:2 – 8 Гуцуляк, 4:3 – 15 Першин, 4:4 – 19 Гуль, 4:5 – 24 Гуль, 4:6 – 33 Гуцуляк, 4:7 – 37 Шевченко, 4:8 – 40 Данилюк

Атлетик Футзал – Суха Балка 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 8 Файдор, 1:1 – 6 Ярошенко, 2:1 – 22 Щур, 2:2 – 17 Ніжник, 2:3 – 31 Шеремет, 3:3 – 39 Андре

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, Фурнітура мінімально перемогла Авалон з рахунком 2:1. Зазначимо, що після поєдинку обидві команди долучилися до акції підтримки українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували від участі на Олімпійських іграх-2026.