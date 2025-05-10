SkyUp дотиснув Енергію в 1/4 плейоф Екстра-ліги
У суботу, 10 травня, між львівською Енергією та київським SkyUp був зіграний третій матч плейоф 1/4 фіналу Екстра-ліги України з футзалу.
Основний час зустрічі завершився внічию - 4:4, тож поєдинок продовжився в овертаймі. У додатковий час перемогу столичному колективу принесли голи Жоау Лукаса та Боба.
Зазначимо, що в екстратаймі гру було призупинено через раптову втрату свідомості бразильським універсалом SkyUp Шарапіньйо. Медики привели гравця до тями, і він у супроводі партнерів залишив майданчик.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
1/4 фіналу, 10 травня
Енергія (Львів) - SkyUp (Київ) 4:6
(рахунок у серії - 1:2)
Голи: 1:0 - 2 Грицина, 2:0 - 3 Грицина, 1:2 - 11 Шарапіньйо, 2:2 - 23 Гайван, 2:3 - 25 Гайван, 3:3 - 25 Радевич, 4:3 - 27 Кузь, 4:4 - 39 Шарапіньйо, 4:5 - 48 Лукас, 4:6 - Боб
Четверта серія протистояння між командами відбудеться у неділю, 11 травня.
Нагадаємо, напередодні ХІТ розгромив Атлетик у третьому матчі плейоф.