ХІТ розгромив Атлетик в третьому матчі серії плейоф Екстра-ліги
ХІТ
У суботу, 10 травня, відбувся третій матч серії 1/4 фіналу Екстра-ліги, в якому зустрічались ХІТ та Атлетик.
Столичний клуб святкував розгромну перемогу з рахунком 6:0.
Успіх команді Олега Лук'яненка приніс Євгеній Жук, який записав на свій рахунок хеттрик. Завдяки цій перемозі, ХІТ вийшов уперед в серії – 2:1.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
1/4 фіналу, 10 травня
Атлетик – ХІТ 0:6 (0:2)
Голи: 0:1 – 13, Жук, 0:2 – Жук, 18, 0:3 – Мельник, 26, 0:4 – Чернявський, 28, 0:5 – Жук, 31, 0:6 – Журба, 40
Наступний поєдинок команди зіграють вже завтра, 11 травня, за підсумками якого ХІТ може пробитись у півфінал плейоф.
Раніше визначився найкращий гравець Екстра-ліги у квітні.