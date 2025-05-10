ХІТ розгромив Атлетик в третьому матчі серії плейоф Екстра-ліги

У суботу, 10 травня, відбувся третій матч серії 1/4 фіналу Екстра-ліги, в якому зустрічались ХІТ та Атлетик.

Столичний клуб святкував розгромну перемогу з рахунком 6:0.

Успіх команді Олега Лук'яненка приніс Євгеній Жук, який записав на свій рахунок хеттрик. Завдяки цій перемозі, ХІТ вийшов уперед в серії – 2:1.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

1/4 фіналу, 10 травня

Атлетик – ХІТ 0:6 (0:2)

Голи: 0:1 – 13, Жук, 0:2 – Жук, 18, 0:3 – Мельник, 26, 0:4 – Чернявський, 28, 0:5 – Жук, 31, 0:6 – Журба, 40

Наступний поєдинок команди зіграють вже завтра, 11 травня, за підсумками якого ХІТ може пробитись у півфінал плейоф.

Раніше визначився найкращий гравець Екстра-ліги у квітні.