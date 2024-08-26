Капітан збірної України: Сподіваюся, що 200-й матч ще також попереду

Капітан збірної України Петро Шотурма сподівається, що проведе ще 100 матчів у складі національної команди.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі Асоціації футзалу України.

"Перемогти Португалію у своєму сотому матчі за національну збірну — це дійсно свято. Перш за все хочу сказати своїм партнерам по команді, щоб кожен з них дійшов до цієї позначки, бо тільки вони знають, як здобувати перемоги в таких матчах. Вони знають, скільки ми віддаємо здоров’я та сил заради того, щоб грати такі матчі — соті, двохсоті. Я сподіваюся, що все попереду і двохсотий матч ще також за мною", — сказав Шотурма.

Україна перемогла чинних чемпіонів світу з рахунком 6:3. Вже менш ніж за місяць команда Олександра Косенка зіграє на мундіалі в Узбекистані. "Жовто-сині" потрапили до квартету C, де зустрінуться з Аргентиною (15 вересня), Анголою (18 вересня) та Афганістаном (21 вересня).