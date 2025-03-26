Пропустили як за останні десять матчів: SkyUp завдав ХІТу першої поразки у сезоні

Сьогодні, 26 березня, відбувся перенесений матч 16 туру української Екстра-ліги, в якому зійшлися дві столичні команди: SkyUp та ХІТ.

Перший тайм цього київського протистояння завершився нічийним результатом 1:1. Але те, що відбувалося на майданчику далі, складно пояснити.

Друга команда чемпіонату почала пропускати один гол за одним, що у підсумку призвело до розгромної поразки ХІТа з рахунком 3:8.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

16 тур, 26 березня

SkyUp – ХІТ 8:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 1 Рафінья, 1:1 – 1 Горпинич, 2:1 – 24 Тменов, 3:1 – 29 Щериця, 3:2 – 33 Педяш, 4:2 – 34 Щериця, 4:3 – 34 Мельник, 5:3 – 36 Шаропіньйо, 6:3 – 37 Шаропіньйо, 7:3 – 38 Лукас, 8:3 – 40 Корнєв.

Варто зазначити, що для ХІТа це перша поразка в нинішньому сезоні. До цього кияни провели 18 матчів, 14 з яких вони виграли, а ще чотири завершили внічию.

Більше того, за одну гру зі SkyUp ХІТ пропустив більше, ніж за останні дев'ять матчів разом узятих.

Це лише другий випадок в історії виступів ХІТа в Екстра-лізі, коли він програв із різницею -5. Уперше це сталося в 2017 році в матчі за "бронзу" проти харківського Локомотива (0:5).

Також ХІТ вдруге в своїй історії пропустив вісім голів в одному поєдинку. До цього київський клуб вісім разів діставав м'яч з сітки власних воріт у 2018 році в межах півфіналу плейоф проти Енергії (4:8).

У суботу, 29 березня, 20-й тур української Екстра-ліги стартуватиме двома матчами.

Нагадаємо, що вчора відбувся ще один перенесений поєдинок: Суха Балка та Енергія догравали зустріч 17-го туру чемпіонату України.