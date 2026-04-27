Плейоф, якого очікували: найцікавіше про перші матчі 1/4 фіналу Екстраліги

Неймовірне, але приємне навантаження минулими вихідними випало на долю поціновувачів футзалу. В Екстралізі відбулися вісім матчів чвертьфінальної стадії плейоф, і Асоціація футзалу України не сильно розвела ці ігри за часом, хоча кожна з них була варта того, щоб її переглянути окремо.

Утім, наші реалії такі, що навіть при розведенні за часом не факт, що матчі 1/4 фіналу плейоф не наклалися б один на одного. Ніч з п'ятниці на суботу, а потім і сама субота були важкими для України, більше це стосується Дніпра та Києва, тож не дарма головні тренери тих команд, які грали в цих містах, післяматчеві коментарі розпочинали з того, що дякували Збройним Силам України за можливість зіграти свої матчі, нехай і з тривалими повітряними тривогами.

За графіком пройшли обидва матчі в Хмельницькому між Соколом і Ураганом. В минулі роки між командами через різні обставини склалися складні взаємини, і дехто був не проти розігріти ситуацію і перед цим протистоянням. Але команди відкинули все позафутзальне подалі й видали два яскравих видовища, які нікого не залишили байдужим. Як тих, хто спостерігав за ними безпосередньо в спорткомплексі, так і тих, хто спостерігав за іграми біля своїх гаджетів.

Вже перша гра показала, чим плейоф відрізняється від рутини регулярного чемпіонату. Ураган приїхав бодай за однією перемогою, і прагнув досягти своєї мети через надійну гру в захисті та контратаки. Виходило не дуже, і якби підопічні Романа Ковальчика реалізували хоча б половину своїх шансів, переможець був би визначений в основний час. Але кураж спіймав голкіпер франківців Микола Гуйван, який своїми сейвами затягнув гру після 3:3 за сорок хвилин гри не тільки в овертайм, а і в серію пенальті після десяти хвилин додаткового часу.

Утім, Сокіл пробив шестиметрові бездоганно, що разом з єдиним сейвом Сергія Шевченка принесло господарям перемогу. На наступний день у Сокола в атаках вже було не гаразд, до того ж, хмельничани біля своїх воріт іноді робили такі помилки, які в плейоф не припустимі. Це був шанс для Урагану, який він використав, і після перемоги франківців 5:2 в цій парі маємо паритет – 1:1.

Сокіл – Ураган

Одночасно з матчами в Хмельницькому мали грати в Дніпрі Athletic Futsal і Кардинал-Авангард. Але і в суботу, і в неділю в Дніпрі були повітряні тривоги, які вплинули на час проведення обох ігор. Суботня гра двічі переривалася тривогами, і до такого режиму краще пристосувалися господарі, які відкрили рахунок вже на 47-й секунді.

Рівняни так і не знайшли себе в цій грі, і програли її нехай і з невеликим рахунком 1:3, але по грі сумнівів в перемозі "атлетів" не було. Друга ж гра в Дніпрі видалася такою, що всіх, хто за нею спостерігав і хто брав участь, кидало то в жар, то в холод. Для команди Олександра Кабаненка вона завершилася щасливим підсумком, перемогою 7:5, що дозволяє їхати до Рівного з рахунком в серії 2:0.

Таку ж перевагу має ХІТ після двох ігор з Фурнітурою, і це абсолютно ні для кого не є несподіванкою. Дещо здивували хіба що проблеми, які в другій грі чемпіони України влаштували самі собі. В суботній грі вони втретє в сезоні катком проїхалися по команді з Коломиї 8:0, і напевне вирішили, що і в неділю візьмуть своє в пів ноги, попри те, що головний тренер ХІТа Сергій Журба їх попереджав, що легкої прогулянки не буде.

У другій грі ХІТ після того, як відкрив рахунок, зовсім втратив концентрацію, за що отримав два м'ячі і вихід на перерву за рахунку 1:2. Перелаштовуватися за такого ставлення до гри важко, от і киянам це не одразу вдалося в другому таймі. Але майстерність і досвід таки взяли своє, і перемогою 6:4 підопічні Сергія Журби залишилися задоволеними, як і сам тренер.

SkyUp Futsal проти Сухої Балки – це протистояння теж очікувалося з підвищеною увагою. Попри прірву в кількості набраних очок і відстань між другим та сьомим місцем, жовтоводцям по силах нав'язати боротьбу емоційним і непрогнозованим бразильцям "авіаторів" завдяки тим своїм гравцям, які з великим досвідом ігор плейоф, плюс Станіслав Гончаренко, який теж обізнаний в іграх на виліт. В першій грі Суха Балка спочатку наступила на ті ж самі граблі, коли програла SkyUp Futsal в Києві в квітневому матчі регулярного чемпіонату 0:5, розпочавши зі швидко пропущеного м'яча.

У плейоф була вже зовсім інша історія, і жовтоводці не дозволили собі розсипатися. Більше того, програвши першу 20-хвилинку 0:2, в другому таймі гості були неймовірно гострими в атаках. Але на їхню біду в ударі був голкіпер SkyUp Futsal Ілля Бакінський, який не дозволив відбутися сенсації і зберіг свої ворота недоторканими. В неділю Суха Балка видала свою найкращу гру часів Станіслава Гончаренка. Перший тайм був за жовтоводцями 2:1, по перерві вони збільшили перевагу до 3:1, але близькість такої бажаної перемоги не дозволила кінцівку гри відіграти спокійно і холоднокровно.

SkyUp Futsal вдалося забити двічі і перевести гру в овертайм, і в ньому команда Тараса Шпички ґрунтовно взялася за справу. Втім, у Сухої Балки у воротах був Олександр Сіріцький, який не дозволив змінитися рахунку. Пенальті "авіатори" били погано, реалізувавши лише дві спроби з чотирьох. Жовтоводці з п'яти ударів забили чотири, виграли серію пенальті 4:2, і тепер вже вони мають, як іноді кажуть, перевагу власного майданчика. Дві гри в передмісті Дніпра, в Слобожанському, обіцяють бути дуже гарячими.

Гра тижня

За виключенням першої гри в Києві між ХІТом і Фурнітурою всі інші сім матчів видалися бойовими. Але на "гру тижня" однозначно тягне та, яку видали в неділю Athletic Futsal і Кардинал-Авангард. Хіба в нашому футзалі часто можна побачити, як команда, програючи 0:4, робить рахунок 5:5? Здавалося б, ще трохи зусиль, і можна дотиснути суперника, на куражі вирвати перемогу. От на цьому "здавалося б" "кардиналівці" і погоріли.

Athletic Futsal – Кардинал-Авангард

Команда Павла Дармовіса зібрано розпочала гру, чимало створювала в атаках, а біля своїх воріт грала надійно. Лише на 12-й хвилині "атлетам" вдалося відкрити рахунок не в останню чергу через невпевнені дії воротаря рівнян Дмитра Дяченка. Пропустивши необов'язковий м'яч, "кардиналівці" почали помилятися, і рахунок протягом шести хвилин виріс аж до 4:0. Те, що це не катастрофа, Кардинал-Авангард почав доводити з кінцівки першого тайму, коли Артему Малиновському вдалося відіграти один м'яч.

По перерві рівняни повністю перейшли на гру з п'ятим, і, виснажуючи нею господарів, два м'ячі відіграли – вагоме слово сказали ветерани команди Євген Ланко і Михайло Волянюк. За такого перебігу подій п'ятий гол Athletic Futsal у виконанні Давида Калашника виглядав прикрим непорозумінням, яке "кардиналівці" не помітили. Артем Малиновський і Євген Ланко забили ще по одному м'ячу, чим шокували дніпровську торсиду – 5:5!

Те, що відбулося далі, викликає суперечку, в якій думки можуть розподілитися навпіл. За такого камбеку що робити далі – взяти паузу чи погнатися за журавлем в небі. Відповідь на це питання мала дати лише гра, і якби в Павла Дармовіса вигоріло з його прагненням витиснути із ситуації максимум, хто б тоді сказав, що він неправий. Але не вигоріло, і яскрава казка не відбулася. Кардинал-Авангард продовжував грати "5 на 4", але поспішний удар Олександра Басича в Артема Малиновського став фатальним.

Олег Виставной зі своєї половини пробив по порожнім протилежним воротам – і це 6:5. Те ж саме через якісь вісімнадцять секунд зробив воротар дніпрян Богдан Мещеряков – 7:5. Це був такий подвійний удар, на який у Рівного не знайшлося відповіді. Часу було обмаль, та й після дуже тривалої гонитви гравці Кардинала-Авангард були емоційно виснажені. Авантюра "кардиналівцям" не вдалася, але за спробу їм варто подякувати. Така шалена гра беззаперечно стане окрасою цьогорічного плейоф.

Розгром

В регулярному сезоні ХІТ двічі розгромив "Фурнітуру", вигравши 6:0 вдома і 10:0 на виїзді. Від цього режиму підопічні Сергія Журби не стали відходити і в плейоф, в першій же чвертьфінальній грі оформивши черговий розгром. Вже після першого тайму на табло світилося 5:0, по перерві чемпіони України, граючи ледь не в пів ноги, забили ще три м'ячі.

Перемога 8:0 стала для ХІТа дев'ятою розгромною в сезоні. Три з них над Фурнітурою, дві над Tyre Expert і по одній над Любартом, Авалоном, Сухою Балкою і Ураганом. Команда з Коломиї вчетверте програла з великим рахунком: тричі ХІТу і одного разу Урагану.

Гол-нокдаун

Рідкісний гол головою, що не так вже і часто буває в футзалі, в першому чвертьфіналі проти Фурнітури забив гравець ХІТа Руслан Шеремета. Своє чергове підключення до атаки воротар киян Олександр Сухов завершив гарматним ударом по воротам. М'яч полетів в напрямку дальньої штанги, де влучив в голову Руслану Шереметі, від якої залетів до сітки.

Відверто, під футзальний м'яч, який летить з такою швидкістю, краще не потрапляти, але Шеремета не в змові був уникнути такої неприємності, яка перетворилася на забитий м'яч. Руслан опинився на паркеті – нокдаун, і якби це був бокс, ще не факт, що він встиг піднятися до того моменту, коли б рефері відрахував "десять". Врешті решт, для Шеремети все обійшлося, за допомогою партнерів по команді він зміг піднятися і надалі ще й продовжити гру.

Воротар-голеадор

Після удару голкіпера Athletic Futsal Богдана Мещерякова на 37-й хвилині другої гри в Дніпрі кількість воротарів, які вражали ворота суперника, зросла до десяти, а кількість ними забитих м'ячів до чотирнадцяти. Ця подія відбулася за класикою жанру. Спіймавши м'яч після дальнього удару Олександра Басича, Богдан Мещеряков вибіг на зручну позицію і ударом по височенній дузі пробив точнісінько під поперечину воріт, які вже не встигав захистити той же Олександр Басич.

Цим ударом воротар "атлетів" довів місцевих вболівальників до екстазу, власне, не через якусь красу голу, а через його важливість – це була та крапка, яка прибила всі сподівання Кардинала-Авангард на позитивний результат. Сам же Богдан Мещеряков довго не міг оговтатися після шалених емоцій. В Кубку України в нього вже виходило забивати двічі, а от забитий м'яч в чемпіонаті України для 20-річного голкіпера вперше.

Дабл-пенальті туру

По одному забитому і незабитому дабл-пенальті додалося до тієї статистки, яка була в Екстралізі після регулярного чемпіонату. В другій грі між Соколом та Ураганом до призначення 10-метрового призвело порушення Іллі Приходька на Денисі Зеленкевичі. Воно загалом для франківців не було критичним, адже рахунок на табло був 4:2 і до завершення другого тайму залишалося 25 секунд. Хоча яких див не буває в футзалі. У хмельничан м'яч до рук взяв Вадим Данилюк, у франківців у ворота замість Миколи Гуйвана вийшов Тарас Левандівський, але цю заміну тренерський штаб Урагану міг би і не робити – гравець Сокола, намагаючись поцілити у дев'ятку, у ворота не влучив.

І от щодо Данилюка, то є така статистика, невтішна для нього і для команди – це був вже третій нереалізований Вадимом дабл-пенальті, але раніше він хоча б у площину воріт пробивав. Так було в регулярному чемпіонаті в грі зі SkyUp Futsal, коли він не зміг переграти Іллю Бакінського. Так було і в вісімнадцятому турі, коли удар Данилюка відбив Станіслав Горнік, воротар Любарта. Цікаво, що всі три свої "десятки" нинішній лідер атак Сокола не забив саме в Хмельницькому. По цьому удару додамо, що Сокіл в сезоні загалом не забив чотири 10-метрових, а у ворота Урагану дабл-пенальті був призначений вшосте, але реалізований лише один.

Вадим Данилюк ФК Сокіл

Натомість, в команді SkyUp Futsal забитий 10-метровий фіксуємо вперше. До другої гри з Сухою Балкою "авіатори" тричі намагалися пробити воротарів суперника з десяти метрів, але з тріо в складі Максима Літвінова, Кайо і Олександра Ліфера нікому це зробити не вдалося. В грі з командою з Жовтих Вод відповідальність за удар на себе взяв Шаропіньо і виконав його відмінно, вразивши дев'ятку воріт, які захищав Олександр Сіріцький.

Загалом, дабл-пенальті в сезоні пробивалися 43 рази, з них забиті п'ятнадцять, це 34,9 відсотка.

Автогол

З двадцятого туру регулярного чемпіонату в Екстралізі не забивалися м'ячі у свої ворота, коли арбітри зафіксували взяття воріт рівнян після дотика їхнього воротаря Дмитра Дяченка. Пройшло трохи більше місяця, і знову гравці Кардинала-Авангард допомогли супернику з голом. На 16-й хвилині "гри тижня" Едуард Нагорний з кутового сильно пробив в напрямку воріт, рівнянин Артем Мартиненко зробив рух корпусом, і цього було достатньо, щоб м'яч від нього повз Дмитра Дяченка прошмигнув до сітки поруч зі штангою.

Гравці Кардинала-Авангард наздогнали Сокіл і Фурнітуру по голам у свої ворота, у цих трьох команд автоголів по чотири, а загалом вони фіксувалися вже 24 рази.

Шатаут

Вигравши перший чвертьфінал 2:0, вдруге в сезоні київський SkyUp Futsal провів гру, не пропустивши в ній жодного м'яча, і вдруге це відбулося в грі проти Сухої Балки. В двадцять першому турі, який відбувся на початку квітня, "авіатори" перемогли жовтоводців 5:0, і тоді без забитих м'ячів команду Станіслава Гончаренка залишив Юрій Савенко. До чвертьфіналів плейоф воротар збірної України підійшов з травмою, тому номер один зараз у SkyUp Futsal це Ілля Бакінський. На таку високу оцінку він заслужив після блискуче проведеного першого матчу плейоф, перемога в якому "під нуль" це повністю заслуга 29-річного голкіпера, якого з легкої руки одного з коментаторів в футзальному середовищі іноді називають Іллюша-топчик.

Ще в першому таймі, який завершився з перевагою SkyUp Futsal 2:0, Бакінський видав кілька сейвів, другу 20-тихвилинку по-іншому, як бенефіс Іллі, і не назвеш. В другому таймі у Сухої Балки у воротах почав грати Олександр Сіріцький, який Станіславом Гончаренком був зорієнтований на підключення до атак. Вони почалися одразу, і вже на 21-й хвилині Бакінський відбив дальній удар свого візаві. За дві хвилини "авіатори" жахливо розіграли аут на чужій половині, що призвело до того, що Владислав Ніжник побіг виконувати буліт, в завершальній фазі якого гравець Сухої Балки не зміг переграти Бакінського. До завершення гри пробити Іллю мали нагоди ледь не всі гравці жовтоводців, настільки погано в захисті в цій грі грали підопічні Тараса Шпички. Але в суботу вони могли собі це дозволити, маючи на останньому рубежі Іллю Бакінського.

Після гри Станіслав Гончаренко був вкрай незадоволений рівнем реалізації гольових моментів своїми гравцями, але в футзалі бувають такі ігри, які підсумовують тим, що їх виграв воротар. Перша чвертьфінальна гра в цій серії – одна з них.

Щодо шатауту, то може виникнути питання по грі, в якій ХІТ 8:0 переміг Фурнітуру. Відповідь буде простою – на 31-й хвилині Олександра Сухова замінив Владислав Швець, оскільки всю гру провели два воротарі, шатаут не зараховується жодному з них.

ХІТ – Фурнітура

Заява

Головний тренер Кардинала-Авангард Павло Дармовіс продовжує інтригувати футзальну спільну своїми витіюватими фразами в післяматчевих коментарях. Після розгромної поразки тиждень тому в Рівному 3:8 від SkyUp Futsal так і залишилося незрозумілим, які такі "об'єктивні причини" призвели до того, що команда виявилася абсолютно неготовою до заключної гри регулярного чемпіонату.

Після першої гри в Дніпрі, де "кардиналівці" програли Athletic Futsal 1:3, Павло Дармовіс знову видав таке, стосовно чого дуже хотілося б розлогого пояснення. Одна з причин поразки – "на ентузіазмі, бачите, далеко не заїдеш". А це про що, про відсутність майстерності? Але так не мало би бути, мова ж про команду, яка нещодавно грала в фіналі Кубку України.

Ні для кого не секрет, що напередодні Фіналу чотирьох цього турніру в Кардиналі-Авангард виник конфлікт між президентом клубу Володимиром Валявкою і гравцями, які поїхали битися за кубок всупереч бажанню президента бойкотувати його через суддівське свавілля по відношенню до рівненської команди в матчах чемпіонату України. Так невже цей конфлікт так стрімко зайшов вже так далеко, що головний тренер змушений з сумним виразом обличчя розповідати в післяматчевому коментарі не про гру, а про те, що навколо неї?

"Комерціалізація" футзалу

Мова піде не про те, що український футзал несподівано, в складній економічній ситуації в країні, почав заробляти, а про схоже на те, що за його перегляд потрібно буде платити. Перед стартом плейоф телеграм-канал Асоціації футзалу України ошелешив повідомленням про те, що трансляції матчів підуть не в ютубі, де його звикли дивитися вболівальники не тільки з України, а й з-за кордону, а будуть ексклюзивно йти на сервісі МЕГОГО. Нещодавно і матчі Фіналу чотирьох Кубку України вболівальники змушені були дивитися на цьому сервісі, але зі стадії плейоф "для перегляду матчів потрібно мати активну передплату Спорт або MEGOPACK".

Такий собі сумнівний крок, який не має нічого спільного з популяризацією цього різновиду футболу. Рік тому в сусідній Польщі була створена медіа-платформа, на якій транслювалися матчі футзальної Екстракляси, але після завершення сезону керівництво польського футзалу визнало, що це був хибний крок – не було ані притоку грошей, ані притоку вболівальницької аудиторії. З цього сезону польський футзал повернувся на ютуб, і його можна зараз дивитися як в самій Польщі, так і в Україні. Інтерес до нього є через те, що в Польщі зараз дуже багато наших гравців, в тому числі і збірників України.

Ситуація ж в Україні виглядає просто до банального. Асоціація футзалу України віддала футзал на відкуп МЕГОГО, напевне ж не задарма. Клуби з цього "не задарма" не отримали ані гривні, а вболівальники отримали геморой, ще за й власні кошти. Зазначимо, що перші чвертьфінальні матчі якимось дивом ще можна було переглянути безкоштовно, але чи буде так з третіми та четвертими матчами плейоф, які відбудуться 2 та 3 травня, не факт.

До того ж, без національного футзалу залишилася чисельна аудиторія наших співвітчизників, які з 2022 року вимушені жити не в Україні не через власне бажання. В тій же Польщі також є МЕГОГО, але воно орієнтовано на польську аудиторію і польський телевізійний контент. Наш футзал на цьому сервісі не подивишся навіть за гроші.

Єдиний, хто випав з пакету клубів Екстраліги і не прагне залишати своїх вболівальників без футзалу, це хмельницький Сокіл, який ніколи не віддавав трансляції матчів з Хмельницького ютуб-каналу Асоціації футзалу України, зараз не віддає їх і МЕГОГО. Сокіл транслює всі свої матчі ексклюзивно на власному ютуб-каналі і планує це робити в подальшому.

Анатолій Подвойський