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Жеребкування 1/8 фіналу Кубку України: онлайн-трансляція

Руслан Травкін — 27 грудня 2024, 12:30
Жеребкування 1/8 фіналу Кубку України: онлайн-трансляція
@futsal_ua

У п'ятницю, 27 грудня, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з футзалу сезону-2024/25.

На цій стадії будуть змагатися такі команди: Будівельник, AM-Estate, Авалон, Фурнітура, Аврора, ХІТ, Ураган, Сокіл, Енергія, Кардинал-Рівне, Атлетик Футзал, Скай Ап, in.IT, Суха Балка, Любарт, Харків.

Дивіться пряму трансляцію, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на сайті Чемпіон. Початок о 13:00 за Києвом.

Нагадаємо, після дев'яти турів лідером чемпіонату України є Аврора, яка випереджає ХІТ на 5 балів, але чинний чемпіон має гру в запасі.

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