Словацький клуб звільнив з посади спортивного директора асистента Реброва

Українець Гліб Платов та футбольний клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда) домовились про припинення співпраці.

Про це вказано на офіційному сайті команди.

32-річний Платов працював у словацькому клубі з жовтня 2023 року. Він виконував функції спортивного директора.

З червня 2023 року Гліб входить до тренерського штабу Сергія Реброва у збірній України.

За кар'єру він також працював у азербайджанському Сабаху та СК Дніпро-1.

Нагадаємо, вчора, 9 серпня, асист Руслана Малиновського допоміг Дженоа пройти до наступної стадії Кубка Італії.