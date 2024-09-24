Косенко прокоментував складну перемогу над Нідерландами в 1/8 фіналу ЧС-2024

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко підбив підсумки гри проти Нідерландів в 1/8 фіналу ЧС-2024. "Синьо-жовті" здобули непросту перемогу (3:1) і завоювали путівку до чвертьфіналу.

Слова наставника наводить Асоціація футзалу України.

"Дуже відповідальний матч. Можливо, десь не дуже видовищний вийшов, але надзвичайно напружений. Я дякую хлопцям, які витримали цей тиск чемпіонату світу. Було дійсно дуже важко.

Нідерланди дуже міцна та хороша команда, але дуже добре, що ми проявили характер. Це дуже важливо для майбутнього.

Для нас це було дійсно важливим. Оскільки в попередніх матчах після пропущеного м’яча відразу просідали та пропускали, або просто допускали моменти біля своїх воріт. Але дуже добре, що сьогодні ми й цей удар витримали. Це важливо, як для результату, так і для нашої команди на майбутнє", – сказав Косенко.