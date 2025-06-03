Капітан SkyUp Futsal: Весь колектив мріяв про вихід у Лігу чемпіонів

Досвідчений Микита Тменов, який є капітаном SkyUp Futsal, поділився емоціями від вильоту в 1/2 фіналу Екстра-ліги. Він заявив, що клуб мріяв вийти до фіналу, щоб потрапити до Ліги чемпіонів.

Про це Тменов сказав у коментарі для клубної пресслужби.

"Хоч ми і молода команда, але завжди прагнемо більшого від себе. Дійсно, другий рік поспіль ми зупиняємося за крок до фіналу. Прикро, але наступного сезону ми не представлятимемо Україну в Лізі чемпіонів. Весь колектив мріяв про це, але таким є наш шлях. Мотивація у бронзовій серії не відрізнятиметься від тієї, яка була б у фіналі. Дуже хочемо здобути перший комплект медалей на найвищому футзальному рівні", – сказав футзаліст.

У матчі за "бронзу" київський клуб зіграє проти хмельницького Сокола. Досвідчений гравець високо оцінив силу суперника.

"Сокіл – це самобутня команда, яка цього сезону демонструвала дуже цікавий футзал. Безумовно, суперники також дуже хотітимуть здобути бронзові нагороди. Тож, переконаний, що на нас очікує ще одна цікава серія", – додав 36-річний Микита.

Нагадаємо, SkyUp Futsal у півфінальній серії програв переможцю регулярного чемпіонату Аврорі. Серія за бронзу розпочнеться 7 червня.