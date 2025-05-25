Аврора стала другим фіналістом Екстра-ліги, розгромивши SkyUp в четвертому матчі

Сьогодні, 25 травня, в межах півфінальної серії плейоф української Екстра-ліги відбувся четвертий матч, у якому продовжилося столичне протистояння SkyUp і Аврори.

Після трьох попередніх зустрічей номінальні гості були лідерами серії (2-1), а тому цей поєдинок ризикував стати останнім. І саме таким він і став цього дня.

Підопічні Євгена Задорожного контролювали хід гри, яка поступово наближалася до статусу тієї, що мала б закривати дану серію. Їхні сусіди по місту намагалися змінити хід матчу, але в них так і не вдалося цього зробити.

У першому таймі гравці Аврори були більш стриманими, забивши всього один гол. Після перерви гості також відзначилися один раз.

І хоча рахунок довгий час тримався 2:0, в останні дві хвилини поєдинку Аврору прорвало і вона ще тричі вразила ворота суперника. Це в підсумку призвело до розгромної перемоги з рахунком 5:0.

Екстра-ліга – плейоф

Півфінал, четвертий матч, 24 травня

SkyUp – Аврора 0:5 (0:1) – Аврора виграла серію 3-1

Голи: 0:1 – 16 Малиновський, 0:2 – 30 Семенченко, 0:3 – 38 Семенченко, 0:4 – 39 Чеберяк, 0:5 – 39 Савенко.

Фінальна серія стане черговим протистоянням двох команд з Києва. Аврора гратиме з ХІТом, який вчора, 24 травня, розгромною перемогою закрив свою півфінальну серію проти Сокола.

Таким чином, титул чемпіона України розігруватимуть дві команди, які посіли перші два місця таблиці регулярного сезону. Причому чинний чемпіон в особі ХІТа посів друге місце регулярки. Варто зазначити, що ХІТ та Аврора представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів наступного сезону.

А в матчі за бронзові нагороди Екстра-ліги зійдуться невдахи півфіналів, а саме Сокіл та SkyUp.