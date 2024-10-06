Це просто знахідка: Лисенчук назвав перевагу збірної України у бронзовому фіналі з Францією

Колишній головний тренер збірної України Геннадій Лисенчук вважає, що додатковий день на відпочинок може стати ключовою перевагою "жовто-синіх" у бронзовому фіналі ЧС-2024 проти Франції.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport-express.ua.

"У нас є ще одна перевага – додатковий день на відпочинок. В кінці турніру, коли вже віддано багато нервів та фізичних сил, цей третій день є просто знахідкою. Команді Олександра Косенка необхідно вимотати суперника. Можливо, робити зміни четвірок не раз на три-чотири хвилини, а раз на дві. Треба тримати високий темп гри. Єдине, якщо в грі з французами знову набереться п'ять фолів за тайм, то про це не потрібно забувати", – сказав Лисенчук.

Зазначимо, що Україна свій півфінальний матч проти Бразилії провела 2 жовтня, а Франція грала з Аргентиною наступного дня.

Матч за третє місце чемпіонату світу між Україною та Францією відбудеться сьогодні, 6 жовтня. Початок – вже о 15:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію історичного поєдинку.