9 голів та вилучення на останніх хвилинах: Аврора та ХІТ влаштували матч року в 1/8 фіналу Кубку України

У суботу, 25 січня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу. Всі протистояння складаються із двох матчів – вдома та на виїзді.

Зокрема, у першому матчі ігрового дня Кардинал-Рівне зустрічався з аматорським Будівельником. Фаворит впевнено переміг, забивши 5 м'ячів. Суперник зумів відзначитися лише раз.

У ще одному поєдинку дня Суха балка розгромила Харків. Команда також реалізувала 5 ударів, проте на відміну від Кардинала, залишила ворота сухими.

Центральною грою стало протистояння лідерів чемпіонату Аврори та ХІТ. Попри доволі нудний за результативними ударами старт матчу, гра видалася неймовірно видовищною, особливо у другій половині другого тайму.

На кожен гол Аврори ХІТ відповідав власним взяттям воріт. Емоції гравців зашкалювали, тож арбітр не жалів жовтих карток. У підсумку на останніх хвилинах ХІТ, який вчергове побіг відіграватися, опинився у меншості.

Аврора мала неймовірний момент, щоб реалізувати більшість, але м'яч дивом не залетів у ворота. На останній хвилині Аврора не змогла реалізувати 10-метровий удар. Але у підсумку змогла втримати першу в історії перемогу над ХІТ.

Кубок України з футзалу

1/8 фіналу, 25 січня

Кардинал-Рівне – Будівельник 5:1 (4:1)

Голи: 1:0 – 9 Волков, 1:1 – 10 Семиволос, 2:1 – 15 Кравчук, 3:1 – 15 Басич, 4:1 – 20 Волков, 5:1 – 26 Сорокін

Суха Балка – Харків 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Легендзевич, 2:0 – 22 Петренко, 3:0 – 35 Рибак, 4:0 – 36 Легендзевич, 5:0 – 36 Ніжник

Аврора – ХІТ 5:1 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Жук, 0:2 – 11 Чернявський, 1:2 – 22 Савенко, 2:2 – 26 Школьний, 3:2 – 28 Сагайдачний, 3:3 – 33 Жук, 4:3 – 34 Малиновський, 4:4 – 35 Мельник, 5:4 – 36 Чеберяк

Нагадаємо, січневу програму регулярного чемпіонату команди футзальної Екстра-ліги завершили матчами 12-го туру.