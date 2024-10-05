Косенко: Хлопці заслуговували на фінал

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко вважає, що своєю грою проти Бразилії його підопічні заслужили на вихід у фінал чемпіонату світу-2024.

Про це він сказав у коментарі Асоціації футзалу України.

" Якщо дивитись на турнірну позицію, то ми не потрапили до фіналу, хоча були дуже близькими до цього і, на мою думку, хлопці заслуговували на це. По грі ми практично нічим не поступались збірній Бразилії і це дійсно можна назвати перемогою в плані ментальності і психології"

Також наставник поділився очікуваннями від поєдинку за третє місце проти Франції.

"На мою думку, з бірна Франції вже входить в топ збірних світу. Дуже потужна, технічна команда з індивідуально сильними гравцями. На мою думку, буде дуже напружена боротьба за медалі чемпіонату світу"

Матч за бронзові медалі мундіалю відбудеться завтра, 6 жовтня. Початок зустрічі о 15:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.