Українські клуби обговорять впровадження Video Support

Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико заявив, що в Екстралізі можуть впровадити систему Video Support.

Про це він розповів у коментарі АФУ.

Video Support цього сезону буде працювати під час фіналу чотирьох у Кубку України. Аналог VAR у футзалі дещо відрізняється від футболу. У VS кожна команда раз за тайм має право ініціювати перегляд спірного моменту в одній із чотирьох ситуацій: гол, пенальті, пряма червона картка або помилкова ідентифікація гравця. Якщо арбітри підтверджують обґрунтованість звернення – челендж зберігається, якщо ні – команда його втрачає. Рішення ухвалюють безпосередньо біля майданчика.

"Video Support може бути, але не в такому вигляді, як у чемпіонаті Києва чи в інших містах, де йде просто ютуб-трансляція. Є певні вимоги, ми не можемо діяти на власний розсуд. Є певний протокол подій, який затверджений у Правилах футзалу. Є така всесвітня організація, яка займається правилами – це IFAB.

Воно там усе затверджено, воно має певні рамки, критерії і чіткий протокол дій: що можна брати, як можна дивитися, де мають бути розташовані камери. Там усе прописано. Тому, якщо ми маємо запровадити цю систему – наприклад, якщо ми беремо Екстралігу чи Кубок, – вона має бути у всіх клубах, на всіх матчах, і вона має бути одноманітною.

Це додатково за собою підтягує ще питання: хто має бути на цьому відеоперегляді? Це має бути арбітр, чи це має бути просто технічний працівник? Це має бути місцева людина, або це буде людина, яка так само призначається комітетом арбітрів", – сказав функціонер.