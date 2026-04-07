Вилетіти після перемоги, історичний покер і гол-скандал: найцікавіше про 21 тур Екстраліги

Залишивши позаду чвертьфінальний раунд Кубку України, на який тепер лише чотири претенденти, клуби Екстраліги повернулися до регулярного чемпіонату, в якому в суботу та неділю відбулися матчі двадцять першого туру. Після двадцятого туру, зіграного два тижні тому, ситуація з вісімкою учасників плейоф вперто не набула свого визначення. Було чимало варіантів, щоб ми, нарешті, дізналися ті вісім команд, які поведуть боротьбу за чемпіонство, але справа поки відклалася.

21 тур пропускав Авалон, для броварчан було бажано, щоб усі його конкуренти втратили очки, а бажання-мінімум – щоб це сталося з Фурнітурою, яка в неділю грала з Ураганом. Ця гра закривала програму туру, і ще за пів секунди до фінальної сирени доля була на боці Авалону. Фурнітура програвала 3:4, але тієї миті коломиянам вистачило, щоб зрівняти рахунок і відправити команду Олександра Славінського у відпустку, починаючи з 18 квітня, коли фінішує регулярний чемпіонат.

Авалон не став єдиною командою, яка втратила шанси на плейоф. Любарт в Дніпрі проти Athletic Futsal видав фантастичну гру, чи не найкращу для себе в сезоні, виграв її 3:2, але згодом цей успіх став перемогою зі сльозами на очах.

На долю "Любарта" фатальним чином вплинув підсумок гри в Одесі, де Tyre Expert грав з Соколом. Букмекери в цій грі робили однозначну ставку на Сокіл, але вони не врахували те, що хмельничани приїдуть до столиці Південної Пальміри в дуже обмеженому, експериментальному складі. Три березневі гри з Фурнітурою, кожна з яких була справжньою битвою, коли арбітри "давали грати", викосили чимало гравців, які не встигли відновитися до виїзду до Одеси. Одесити витиснули зі сприятливої ситуації максимум, виграли 5:2 і повернулися до зони плейоф.

Tyre Expert – Сокіл

Ці три гри відбулися в неділю, а днем раніше непогану тренувальну гру з Сухою Балкою провів SkyUp Futsal. Турнірна ситуація спонукала жовтоводців грати на перемогу, і, можливо, що гравці з цим тиском не впоралися. Підопічні Станіслава Гончаренка напомилялися на кілька ігор вперед, напривозили собі голів, через що зазнали поразки 0:5.

Ще в одній грі в Києві ХІТ, приймаючи Кардинал-Авангард, ледь не став жертвою власної розхлябаності. Команда Сергія Журби діяла вальяжно, дещо академічно, маючи впевненість, що три очки впадуть їм у скарбничку самі по собі. Рівняни були іншої думки і ледь не отримали за це винагороду. Ще за 62 секунди до фінальної сирени "кардиналівці" були попереду 1:0, але менше, ніж за пів хвилини, пропустили двічі і програли 1:2.

Гра туру

З огляду на афішу туру дуже важко було якусь одну одразу визначити в якості "гри туру". Довелося покластися на те, що життя саме визначить, хто має бути представлений в цій номінацій. Так воно і сталося – гра в Дніпрі між Athletic Futsal і Любартом перевершила всі від неї очікування. Нехай і не за своєю якістю, але напруги, емоцій, драйву, нервів і стресу в ній було вдосталь.

Любарт одразу продемонстрував, що здійснив далекий вояж з Луцька до Дніпра не для проформи. Лучани вже на старті гри створили "атлетам" купу проблем і закономірно повели 2:0. До перерви Athletic Futsal відіграв один м'яч, а в другому таймі відбулися всі події, які зробили цю гру "грою туру".

Athletic Futsal – Любарт

Любарт завдяки майстерності Михайла Запорожця забив втретє, і до такого перебігу подій в грі з аутсайдером підопічні Олександра Кабаненка виявилися абсолютно неготовими, насамперед, ментально. Спочатку кращий гравець "атлетів" за системою "гол плюс пас" Едуард Нагорний безглуздо лягнув суперника, і, отримавши другу жовту картку, пішов в роздягальню. Цей приклад виявився заразним, і за дві хвилини дніпряни залишилися без Ілля Терентьєва, який за свій стрибок-політ в ноги суперника побачив перед собою пряму червону картку. \

А під завісу гри ще один лідер Athletic Futsal Давид Калашник переплутав футзал з карате, і також після другої жовтої картки залишив майданчик. Це сталося менше ніж за дві хвилини до фінальної сирени, і для Любарта було важливішим не стільки забити, скільки не пропустити, що і вдалося. Хоча і зміцнити свою перевагу вони могли двічі, не реалізувавши два 10-тиметровим. Бурхливі оплески Любарту за цю гру, але вона стала лише тим, що називається "грюкнути дверима".

Гол туру

Забиті м'ячі бувають красивими або некрасивим, що не відміняє їхню важливість, але цього тижня "голом тижня" варто визнати той, який більше підпадає від визначення "скандальний". Забитий він був в останні миттєвості гри в Королівці, де своїх суперників приймає коломийська Фурнітура. Василь Блащук з кутової позначки сильно пробив уздовж воріт, Роман Гаврилюк підставив ногу, і м'яч опинився у воротах. Все нібито гаразд і супер, так в чому ж скандальність?

Перш за все, не варто в цьому відео звертати увагу на хронометраж, який показує 00:00. Час в трансляціях матчів Екстраліги, які ведуться Асоціацією футзалу України, не має нічого спільного з реальністю і переважно живе своїм життям. Тому доводиться покладатися на слова коментатора гри, який сказав, що до завершення гри залишається пів секунди. Чи достатньо цього часу, щоб м'яч після удару з кутової позначки пролетів десять метрів, влучив в ногу гравця, від неї пролетів ще півтора метри (саме на такій відстані від лінії воріт знаходився Роман Гаврилюк), і встиг до фінальної сирени перетнути лінію воріт, питання дуже цікаве. Тому що саме за такої умови гол вважається легітимним.

Арбітри цієї гри, обидва зі статусом ФІФА, Орест Дуцяк і Марія Мисловська, порадившись між собою, вирішили, що часу в пів секунди на такий маршрут м'яча від кутової позначки до сітки цілком достатньо, зафіксували взяття воріт, яке, по-перше, позбавило "Ураган" перемоги, по-друге, дало Фурнітурі дуже важливе очко в боротьбі за плейоф, і, по-третє, вдарило по Авалону, який тільки за умови перемоги "Урагану" залишався серед претендентів на місце в плейоф.

Питання, чи може м'яч фізично подолати таку траєкторію за пів секунди, дуже актуальне і через наступне. Тиждень тому аналогічним скандалом завершилася друга чвертьфінальна гра Кубку України між львівським Альянсом і рівненським Кардиналом-Авангард, в якій львів'яни забили гол після кутового, коли до фінальної сирени залишалася одна секунда. Його арбітри зарахували, чим перевели визначення півфіналіста Кубку України в серію пенальті. За кілька днів Асоціація футзалу України провела аналіз цього голу і винесла свій вердикт – арбітри, зафіксувавши взяття воріт, припустилися помилки.

Підсумовуємо. У Львові до сирени одна секунда, фіксація голу – це помилка. В Королівці до сирени пів секунди, є фіксація голу, який вплинув до долю одразу трьох команд – так це помилка чи ні? Яким же чином Асоціація футзалу України відреагує на парадокси з часом, коли вочевидь, що щось з чимось не сходиться?

Камбек туру

Те, що ХІТ вийшов на гру проти Кардинала-Авангард без максимального ставлення до неї, стало очевидним після кількох стартових хвилин. Повільні швидкості, повільна робота з м'ячем – все це ознаки розконцентрації, яка так і прозирала в діях чемпіонів України. Як наслідок – безвідповідальне ставлення до гольових моментів, мовляв, "не забили зараз, обов'язково заб'єм іншим разом". Такі речі чітко ловляться суперниками, і повз це не пройшов Кардинал-Авангард. Рівняни відпрацьовували в кожному епізоді, а от ХІТ біля воріт гостей виглядав абсолютно несхожим на себе. М'яч після ударів з вбивчих позицій летів куди завгодно, тільки не в площину воріт, в кращому випадку в штанги з поперечинами, і таких влучань у ХІТа було з пів десятка.

ХІТ – Кардинал-Авангард

В такому стані підопічні Сергія Журби догралися до того, що пропустили після сольного номера Артема Малиновського, і для ХІТа запахло смаженим. Відверто все котилося до другої поразки киян в чемпіонаті, але на їхнє щастя є в їхньому складі гравець, який таки витягнув команду з халепи – це капітан Ігор Чернявський. З 36-ї хвилині ХІТ грав з п'ятим польовим, втім і гра "5 на 4" не надавала ознак, що щось може змінитися.

На 39-й хвилині Чернявський зробив передачу на Євгенія Жука, той вдало зімітував підправлення, цим ввів в оману Дмитра Дяченка, який до цього грав на відмінно, і м'яч опинився у воротах. За 1.02 до фінальної сирени рахунок став 1:1, і це було ще не все. Через 24 секунди Чернявський шокував рівнян, коли пробив здалеку, і м'яч вдруге опинився у воротах "кардиналівців". Неймовірна розв'язки гри, в якій ХІТ продемонстрував, що для нього не буває безвихідних і безнадійних ситуацій.

Розгром туру

Давненько, аж з 10 січня, в Екстралізі не фіксувалися результати матчів, в яких одна команда була на голову сильніша за свого суперника. Тоді в січні ХІТ катком проїхався по Tyre Expert, а далі в переважній більшості були конкурентні матчі, хоча декілька з них і завершувалися з підсумковою різницею на табло в 3-4 м'ячі.

У 21 турі був зафіксований один розгромний рахунок, і відверто, не там, де його можна було б очікувати. Суха Балка приїхала до Києва з рішучим настроєм продемонструвати свої амбіції, а їх треба було підкріпити набраними очками. Перший удар по м'ячу робили жовтоводці, одразу побігли вперед, і, як-то кажуть, потрапили в полон. Обрізка призвела до виходу "авіаторів" "2 в 0", і нулі на табло змінилися на 1:0.

Гра пішла за сценарієм SkyUp Futsal, і підопічним Тараса Шпички тільки і було потрібним, щоб карати Суху Балку за її ж помилки. Це "авіатори" робили вправно і завершили гру з легендарним рахунком 5:0. Це лише друга розгромна перемога SkyUp Futsal в сезоні, а загалом результатів, коли перевага однієї команди була в п'ять і більше м'ячів, фіксувалося чотирнадцять. Щодо Сухої Балки, то їй до Києва хоч не їзди – друга гра в столиці України, і другий розгром ще й без жодного забитого м'яча. Перший, нагадаємо, був у вигляді 0:10 від "ХІТа".

Покер туру

В грі в Одесі одразу чотирма голами у ворота Сокола відзначився гравець Tyre Expert Владлен Чебанюк. Це вже четвертий випадок цього сезону, коли один гравець в одній грі чотири рази вражав ворота суперника, а раніше таке вдавалося Віталію Крутку (Ураган) і двом гравцям ХІТа Владиславу Первєєву і Олександру Педяшу.

Втім, покер Чебанюка по-своєму став історичним. Вперше в чемпіонатах України гравець забив чотири м'ячі, і всі вони стали наслідком майстерної реалізації 10-тиметрових ударів. Два з них були забиті в першому таймі. Спочатку на 19-й хвилині Чебанюк вразив нижній кут воріт, які захищав Ярослав Кожуховський.

А на останній хвилині одесит продемонстрував своє вміння з десяти метрів пробити в дев'ятку.

У другому таймі дві спроби Чебанюка теж стали голами. На 38-й хвилині Чебанюк ударом з дабл-пенальті втретє переграв Кожуховського, а на останній хвилині пробив без шансів для юного воротаря "Сокола" Тимура Гонтаря, який провів свій перший матч в Екстралізі.

Швидкий гол

Фундамент свого розгрому Сухої Балки гравці SkyUp Futsal почали закладати дуже швидко. Вже на першій хвилині перехоплення на своїй половині дозволило Дуду і Келвіну втекти вдвох на воротаря жовтоводців Олександра Сіріцького, і бразильська парочка не залишила шансів голкіперу – після передачі Дуду Келвін оформив свій перший м'яч у цій грі.

Завдяки уважності коментатора гри можна було дізнатися точний час, який пройшов від початку гри – це 20 секунд. Цей час дозволяє внести гол Келвіна до п'ятірки найшвидших голів сезону, більше того, він в ній займе четверте місце. Загалом же, топ-5 найшвидших голів, три з яких були забиті в матчах за участю "авіаторів", наразі виглядає таким чином:

1. 10 секунда – Рафінья (SkyUp Futsal), 9 тур, гра SkyUp Futsal – Авалон

2. 14 секунда – Даніл Сиротенко (Любарт), 14 тур, гра SkyUp Futsal – Любарт

3. 15 секунда – Віктор Ковальов (Суха Балка), 4 тур, гра Суха Балка – Ураган

4. 20 секунда – Келвін (SkyUp Futsal), 21 тур, гра SkyUp Futsal – Суха Балка

5. 23 секунда – Олександр Педяш (ХІТ), 12 тур, гра ХІТ – Ураган

Дабл-пенальті туру

Два тижня тому в двадцятому турі п'ять разів пробивалися 10-тиметрові, і це було найбільше цього сезону за один ігровий вікенд. Це, так би мовити, досягнення прожило недовго – в двадцять першому турі арбітри вже шість разів фіксували наднормативні порушення. Двічі це було у Athletic Futsal і аж чотири рази у Сокола.

Ситуація доволі неочікувана для обох команд. У ворота "атлетів" за дев'ятнадцять попередніх матчів дабл-пенальті пробивалися лише двічі. Аналогічна ситуація і у Сокола, але в вісімнадцяти іграх. Якщо з Athletic Futsal перебір фолів став наслідком того, що гра йшла абсолютно не за його сценарієм, та й програвати аутсайдеру вдома якось не комільфо, то для Сокола гра з Tyre Expert не вирішувала нічого, від слова взагалі.

Як забивав свої чотири м'ячі Владлен Чебанюк, про це було вище, а от тренер Любарта Назар Бугайчук на 10-тиметрові відправляв двох різних гравців, і обидва вони не виправдали довіру свого наставника. Спочатку досвідчений Богдан Гладун, який в сезоні двічі реалізовував "десятки", пробив у воротаря Athletic Futsal Богдана Мещерякова.

А незадовго до фінальної вже юний Станіслав Шклярук перед ударом перехвилювався так, що пробив повз ворота.

Tyre Expert після чотирьох 10-тиметрових у ворота Сокола став беззаперечним лідером в Екстралізі за кількістю призначених на його користь дабл-пенальті – одинадцять, з яких реалізовані сім. Любарт в цій класифікації йде другим – вісім дабл-пенальті, з яких забиті три. Не можна не відмітити, що Богдан Мещеряков став другим воротарем, який відбивав 10-тиметрові двічі. Такий же показник у Юрія Савенка (SkyUp Futsal). Втім, є два воротарі, які "десятки" відбивали тричі – це Дмитро Зікратий (Авалон) і Ілля Бакінський (SkyUp Futsal).

Загальна статистка по Екстралізі: з сорока дабл-пенальті реалізовані чотирнадцять, що складає 35 відсотків.

Вилучення туру

Два тижні тому дві червоні картки для гравців Tyre Expert Володимира Рудого і Олексія Моторного стали першим випадком в сезоні, коли з майданчика вилучалися більше одного гравця з однієї команди. Але в двадцять першому турі виявилося, що це не межа – в грі в Дніпрі червоні картки перед собою побачили одразу три гравці Athletic Futsal!

На 25-й хвилині Едуард Нагорний, вже програвши силову боротьбу за м'яч Данілу Сиротенку, навіщось вдарив ногою гравця лучан Арбітри не могли пройти повз, і після другої жовтої картки Едуард Нагорний був змушений залишити майданчик.

Ледь "атлети" відіграли дві хвилини в меншості, як Ілля Терентьєв в середині майданчика в стрибку прямими ногами полетів у Владислава Сизика. Безрозсудні дії з загрозою нанесення травми суперника це одразу пряма червона картка, втім, арбітри не одразу прийшли до цього рішення, показавши спочатку порушнику жовту картку. Але, порадившись, прийшли до єдиного правильного рішення – пряма червона картка.

І, нарешті, на передостанній хвилині третє вилучення. Давид Калашник в боротьбі з Максимом Гайдучиком продемонстрував щось з карате, коли стрибнув на суперника прямою ногою.

До того у Калашника вже було одне попередження, і після другого Давид в критичний момент, коли за рахунку 2:3 його команда прагнула уникнути поразки, залишив "Athletic Futsal" в меншості. Той факт, що дніпряни жодного разу не дозволили відзначитися "Любарту" при грі "4 на 3", навряд чи їх потішив, адже цю гру вони все ж таки програли.

Анатолій Подвойський