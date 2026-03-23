Дві п’ятки, тримайте воротаря і момент на мільйон: найцікавіше про 20 тур Екстраліги

19-й тур футзальної Екстраліги, який відбувся два тижні тому, не зміг відсікти з числа претендентів на чільну вісімку бодай одну команду, хоча цілком міг це зробити. Всі повноваження з визначенням топ-8 були передані туру за номером двадцять, матчі якого відбулися минулої п'ятниці та суботи, але і цей тур, що називається, влупив в штангу.

Остання команда турнірної таблиці, луцький Любарт, був вільний від ігор, але все склалося так, що і команда Назара Бугайчука за два тури до завершення регулярного чемпіонату все ще в грі, зберігаючи шанси за сприятливого збігу обставин вскочити до чільної вісімки.

Відкрили тур в п'ятницю Ураган і Athletic Futsal. Останні матчі "атлетів" за якогось дивного збігу обставин не обходяться без суперечливих суддівських рішень, причому на їхню користь. От і гра в Івано-Франківську не стала виключенням. Все було тихо й мирно до останньої хвилини, допоки "ураганівець" Віталій Крутко у відборі не пішов у підкат проти Владислава Васильєва. Той опинився на паркеті, миттєво пролунав свисток арбітрів, який зафіксував фол, що став шостим для господарів.

Все це відбулося за рахунку 3:2 на користь Урагана, його суперник отримав шанс врятуватися, яким скористався бразилець Андре Луіз, блискуче реалізувавши дабл-пенальті. А чи було порушення? Момент був таким, що якщо ви вболіваєте за Ураган, то фолу не було й близько, а якщо за Athletic Futsal, то це чистий стовідсотковий фол.

Матчі суботи де-юре розставили по місцях лише тих, про кого все й так було зрозумілим. Київський ХІТ у Дніпрі на класі, на майстерності, як хочете це називайте, розібрався з Сухою Балкою 4:2, і чергові три очки зробили його недосяжним для найближчого переслідувача – SkyUp Futsal. "Авіатори", яким вже нічого не потрібно, у грі в Броварах проти Авалона не стали перейматися його мріями вскочити в зону плейоф, ще до перерви забили господарям чотири м'ячі, чим задовольнилися, здобувши перемогу з тим же самим рахунком 4:2. Авалон може нарікати тільки на самого себе, що залишився без очок, не реалізувавши на останніх хвилинах два десятиметрових.

Єдина втіха для броварчан, що ще два його конкуренти не змогли виграти. Фурнітура в Хмельницькому і не була до цього близькою. Сокіл приголомшливо розпочав гру, забивши коломиянам за півтори хвилини два м'ячі, вони й склали підсумкову різницю в рахунку 3:1 на його користь. А от Tyre Expert після гри з Кардиналом-Авангард залишав майданчик у засмучених почуттях.

Сокіл – Фурнітура

Одесити поступалися 0:2 після першого тайму, по перерві забили три м'ячі, вистояли дві хвилини в меншості після вилучення Володимира Рудого, але таку бажану і потрібну перемогу не здобули. Нічия 3:3, і те, що одесити, зрівнявшись по очках з Авалоном, поміняли своє десяте місце в турнірній таблиці на дев'яте за рахунок переваги в особистих іграх, це ні про що, все одно це поза зоною плейоф, і вигризати своє місце в ній потрібно буде вже в наступних іграх.

Гра туру

В афіші двадцятого туру був той рідкісний випадок, коли у всіх п'яти матчах у команд з першої п'ятірки в суперниках були опоненти, які посідали місця з шостого по десяте. Тож, виокремити один з них в якості "гри туру" було непростим завдання. Тому вибір доводилося робити більше з зовнішніх обставин навколо стосунків команд, і пара Суха Балка – ХІТ підходила якнайкраще. Всі пам'ятали перше коло, в якому чемпіони України влаштували показову прочуханку жовтоводцям, вигравши 10:0.

Станься щось схоже і зараз, то були б великі питання щодо роботи команди протягом останнього часу, коли її очолив Станіслав Гончаренко. З Сухою Балкою він вже встиг пережити чимало розчарувань, пригадати хоча б виліт з Кубку України від першолігового Альянсу. Тому гра з ХІТом мала би стати тим лакмусовим папірцем, який би продемонстрував життєздатність і обґрунтованість обраного вектору розвитку. Допускалася поразка в цій грі, але поразка поразці – різниця, і Суха Балка видала таку гру, яка мала задовольнити і вболівальників, і керівництво клубу, в підсумку задовольнила і самого Станіслава Гончаренка, звісно ж, роблячи поправку на те, наскільки взагалі можна бути задоволеним поразкою.

ХІТ розпочав гру так, як і має команда, яка впевнена у власних силах і власному домінуванні. Кияни не рвонули зі старту, але методично брали в облогу ворота господарів, і якби відкрили рахунок, це нікого б не здивувало, бо були моменти і у Подлюка, і у Первєєва, і у Малиновського. Втім, зникли нулі на табло завдяки випаду жовтоводців, який ударом з-під Жука завершив Ковальов. Поки кияни вважали, що особливого нічого не сталося, Суха Балка ледь не забила вдруге, але три удари по воротах в одній атаці не стали голом, до якого найближчим був Ярошенко, спрямувавши м'яч в штангу.

Головний тренер ХІТа Сергій Журба вчасно відчув, що щось йде не так, взяв тайм-аут, після якого одразу можна було побачити різницю в класі між гравцями двох команд. Те, що троє гравців Сухої Балки не змогли зробити з трьох спроб, легко і невимушено зробив Артур Подлюк, прийняв м'яч від свого воротаря і спрямувавши його у ворота повз чужого. Де перший, там і другий. Владиславу Первєєву після удару Ігоря Чернявського навіть не потрібно було бити по воротам, м'яч до сітки від ноги залетів сам.

1:2 після першого тайму, таких же рахунок суперники повторили і по перерві, при чому, ХІТ вирішальний удар по Сухій Балці завдав в потрібний момент, при рахунку 2:2 забивши двічі після 35-ї хвилині. Гра – наочна ілюстрація, яка різниця в класі і майстерності між гравцями Сухої Балки і ХІТа. "Кадри вирішують все", – так підсумував гру Станіслав Гончаренко, і з цим не посперечаєшся. Переможені видали все, що могли, дорікнути абсолютно нема за що. Переможці зіграли рівно настільки, наскільки це було потрібно для перемоги.

Гол туру

В ігровий вікенд, що минув, команди Екстраліги не вразили результативністю. В чотирьох іграх забивалося по шість м'ячів, в одній чотири, що загалом склало 28 голів. Гірше ситуація була лише в четвертому турі, в якому тільки одна гра завершилася з шістьма голами, а в інших чотирьох від двох до п'яти. Не було в зіграних в п'ятницю і суботу м'ячів, які б чимось вразили неймовірно. Втім, один гол з родзинкою розшукати вдалося.

На четвертій хвилині гри в Одесі Кардинал-Авангард отримав право на аут доволі далеко від воріт, але у рівнян на цей випадок була заготівля, яка стала повною несподіванкою для гравців Tyre Expert. Назвати її можна "дві п'яти". Любомир Парфенюк з ауту зробив передачу вперед на Сергія Кравчука, той п'ятою на Дмитра Скибчика, який знову ж таки п'ятою покотив м'яч у вільну зону, куди стрімголов вже нісся Парфенюк. Любомиру залишилося лише пробити повз воротаря Дмитра Заносія, що він і зробив.

Воротар-голеадор туру

На 13-й хвилині гри в Броварах вболівальники побачили маленьке диво у виконанні воротаря SkyUp Futsal Іллі Бакінського. Після довгого вкидання воротаря Авалона Назарія Войтовича Олександр Сметаненко в падінні замість передачі на свого партнера пробив прямо в руки Бакінському. Поки Сметаненко випав з гри, Ілля, побачивши перед собою вільний простір, від свого штрафного майданчика пробігся до протилежних воріт, і, коли до них залишалося дев'ять метрів, ударом з носка залишив поза справами свого візаві з броварської команди.

Рахунок збільшився до 3:1 на користь "авіаторів", і тоді ніхто не міг уявити, що саме цей м'яч стане переможним, адже SkyUp Futsal здобув перемогу з рахунком 4:2.

Ілля Бакінський став дев'ятим воротарем, який цього сезону відзначився забитим м'ячем, і воротарських голів загалом стало дванадцять. Олександр Сухов (ХІТ), Дмитро Дяченко (Кардинал-Авангард) і Олександр Сіріцький (Суха Балка) мають в своєму активі по два м'ячі, ще шість воротарів – по одному. Додамо, що Ілля Бакінський далеко не вперше вразив ворота суперника: в його активі в Екстралізі вже шість результативних ударів, плюс є один м'яч, який він забив, коли грав в першій лізі.

Дабл-пенальті туру

Рекордна кількість 10-тиметрових – п'ять – пробивалася в цей ігровий вікенд. Розпочалося все на останній хвилині гри в Івано-Франківську, коли Athletic Futsal, поступаючись 2:3, відчайдушно намагався уникнути поразки. Гості грали з п'ятим польовим і особливих проблем Урагану не створювали. Хтозна чим би все завершилося, але Віталій Крутко пішов в підкат проти Владислава Васильєва, гравець дніпрян впав на паркет, а арбітри вирішили, що гравець Урагану порушив правила.

Це був шостий фол франківців, який надав шанс "атлетам" на порятунок. Команда Олександра Кабаненка лише вдруге в чемпіонаті отримала право на 10-тиметровий, перша спроба була ще в другому турі, і тоді Давид Мормуль, якого вже немає в команді, пробив повз ворота Tyre Expert. В Івано-Франківську до 10-тиметрової позначки підійшов Андре Луіз і класним ударом вразив верхній кут воріт.

Одного разу арбітри зафіксували шосте порушення в Одесі, де Tyre Expert приймав Кардинал-Авангард. Для господарів стався нещасний випадок: вони грали в меншості, і в одному з епізодів м'яч влучив в руку Олександру Божінському. Бити "десятку" у рівнян взявся досвідчений Михайло Волянюк, але Микола Хомяк виручив свою команду.

В попередніх оглядах матчів Екстраліги неодноразово відмічалося, наскільки легко йдуть на порушення гравці SkyUp Futsal, і гра з Авалоном стала зайвим підтвердженням цієї тези. В першому таймі "авіатори" вшосте порушили правила вже на 11-й хвилині. Дабл-пенальті пробив Денис Сніцаренко і майстерним ударом переграв Іллю Бакінського.

Важко сказати, чому в другому таймі тренерський штаб Авалона вирішив "змінити ногу". Незадовго до завершення гри броварчани двічі били "десятку", але спочатку Іван Фещенко щосили пробив в Юрія Савенка.

А згодом вже Віталій Поплєвічев потужним ударом струсонув штангу.

Це дві події відбулися за рахунку 2:4, і нескладно зрозуміти, що за належного виконання 10-тиметрових Авалон міг би завершити гру, маючи принаймні один заліковий пункт.

Якщо у ворота Tyre Expert 10-тиметровий був призначений вдруге (обидва не реалізовані), то у ворота Урагану в п'ятий раз (голом став лише один). "Авіатори" ж з "десятками" у свої ворота вийшли на двозначну позначку – одинадцять. Якби суперники SkyUp Futsal частіше карали його за перебір порушень, то мабуть "авіатори" грали би акуратніше. По факту ж – вісім нереалізованих дабл-пенальті!

Загальна статистка по Екстралізі: з 34-х дабл-пенальті реалізовані десять, що складає 29,4 відсотка.

Вилучення туру

Вперше в сезоні зафіксований факт вилучення двох гравців однієї команди. Так би мовити відзначилися гравці Tyre Expert Володимир Рудий і Олексій Моторний. Перший з них, вже маючи попередження в першому таймі, на 31-й хвилині двома руками затримав і завалив на паркет Михайла Волянюка. Абсолютно закономірне покарання, відбулося воно за рахунку 3:2 на користь одеситів, яким вдалося відбитися, граючи дві хвилини в меншості.

Якщо це було ігрове порушення, то граючий тренер Tyre Expert Олексій Моторний відверто не впорався з нервами і емоціями. В той час, коли на майданчику тривала гра, її несподівано перервав свисток арбітра Марії Мисловської. Що відбулося між нею і Моторним, залишилося поза кадром, коли ж вони обоє опинилися в кадрі, можна було побачити, як Мисловська показала Моторному червону картку.

Як варіант, друга жовта картка за неспортивну поведінку, коли граючий тренер одеситів сказав арбітрині щось неприйнятне.

Наступну гру Tyre Expert, яка у одеситів буде 5 квітня проти Сокола, пропустять і Рудий, і Моторний, і не можна виключати, що тренер одеситів однією грою не обмежиться, враховуючи те, у який спосіб він залишав майданчик.

Сокіл знову крокує не в ногу

Два тижні тому Сокіл програв в Дніпрі Athletic Futsal і став єдиною командою, яка в той ігровий вікенд не змогла виграти в гостях, в той час як всі чотири інші гри завершилися перемогами команд, які грали на чужих майданчиках. З загального тренду команда Романа Ковальчика випала і через тиждень, коли проводилися перші чвертьфінальні матчі Кубку України. Хмельничани на своєму майданчику програли Фурнітурі, і це тоді, коли в інших трьох поєдинках перемогу святкували господарі майданчиків.

Якщо в цих випадках для Сокола були негативні емоції, то з тим, що ми маємо за підсумком матчів, які увійшли в цей огляд, для нього емоції виключно позитивні. Позаду п'ять ігор, і знову Сокіл прокрокував не в ногу. Дві команди, Суха Балка і Авалон, на своєму паркеті зазнали поразок. Ураган і Tyre Expert, граючи вдома, обмежилися одним набраним очком. Сокіл же став виключенням з цієї неприємної для команд-господарів тенденції і подарував своїм вболівальникам свято, перемігши Фурнітуру.

Момент туру на мільйон

На десерт огляду двадцятого туру момент, який стався в грі в Івано-Франківську. Він – унікальний і неповторний, тому що з розряду "навмисно не вигадаєш". А якщо конкретніше, то не зробиш. На 32-й хвилині голкіпер Урагану Микола Гуйван підключився до атаки, що протягом гри робив неодноразово. Наблизившись до центрального кола, Гуйван вирішив зробити діагональну довгу передачу на когось зі своїх партерів. Після його удару ніякої передачі не вийшло, натомість вийшов феноменальний удар – м'яч полетів по дузі і залетів… у кошик баскетбольного щита, який знаходився за межами майданчика.

Звідкіля там баскетбольний щит, відповідь проста – в цьому ж залі грає в баскетбольній Суперлізі команда з Івано-Франківська Говерла.

Своїм снайперським влучанням в кошик фактично з двадцяти п'яти метрів Микола Гуйван зірвав оплески вболівальників. І, дійсно, було за що – якщо запропонувати будь-кому повторити трюк Гуйвана і додати до пропозиції, наприклад, один мільйон неукраїнських грошей, навряд чи хто навіть з тисячі спроб зірве цей куш.

Анатолій Подвойський