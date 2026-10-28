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Спортинг без Сухова розгромив Сталіцу, Барселона перемогла Мінерву в Лізі чемпіонів

Олексій Мурзак — 28 жовтня 2026, 23:29
Спортинг без Сухова розгромив Сталіцу, Барселона перемогла Мінерву в Лізі чемпіонів
UEFA

28 жовтня відбулася низка матчів основного раунду Ліги чемпіонів з футзалу.

Зокрема, чинний переможець турніру Спортинг розпочав захист титулу з перемоги над білоруською Сталіцею – 5:1. Український воротар "левів" Олександр Сухов весь поєдинок провів на лаві запасних.

Барселона, яка чотири рази вигравала Лігу чемпіонів, обіграла швейцарську Футзал Мінерву з рахунком 6:1.

У матчі групи 5 Буба Мара перемогла Араз-Нахчиван – 5:3. Дукаc і Кауно Жальгіріс завершили зустріч унічию 4:4, а Луксол здолав Гйоррінг – 4:2.

Матч Юнайтед Галац – Спортинг Андерлехт завершився технічною перемогою бельгійців 5:0: румунський клуб знявся з турніру. Зазначимо, що за бельгійську команду виступає український воротар Іван Белімов.

Ліга чемпіонів-2026/27 з футзалу
28 жовтня

Барселона – Футзал Мінерва 6:1

Спортинг – Сталіца 5:1

Буба Мара – Араз-Нахчиван 5:3

Дукас – Кауно Жальгіріс 4:4

Луксол – Гйоррінг 4:2

Юнайтед Галац – Спортинг Андерлехт 0:5 (технічна поразка)

Кайрат – Бейтар 5:3

Раніше Атлетик Футзал зіграв унічию з чеським Хрудіном, а ХІТ розійшовся миром з лісабонською Бенфікою.

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