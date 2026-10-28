Спортинг без Сухова розгромив Сталіцу, Барселона перемогла Мінерву в Лізі чемпіонів
28 жовтня відбулася низка матчів основного раунду Ліги чемпіонів з футзалу.
Зокрема, чинний переможець турніру Спортинг розпочав захист титулу з перемоги над білоруською Сталіцею – 5:1. Український воротар "левів" Олександр Сухов весь поєдинок провів на лаві запасних.
Барселона, яка чотири рази вигравала Лігу чемпіонів, обіграла швейцарську Футзал Мінерву з рахунком 6:1.
У матчі групи 5 Буба Мара перемогла Араз-Нахчиван – 5:3. Дукаc і Кауно Жальгіріс завершили зустріч унічию 4:4, а Луксол здолав Гйоррінг – 4:2.
Матч Юнайтед Галац – Спортинг Андерлехт завершився технічною перемогою бельгійців 5:0: румунський клуб знявся з турніру. Зазначимо, що за бельгійську команду виступає український воротар Іван Белімов.
Барселона – Футзал Мінерва 6:1
Спортинг – Сталіца 5:1
Буба Мара – Араз-Нахчиван 5:3
Дукас – Кауно Жальгіріс 4:4
Луксол – Гйоррінг 4:2
Юнайтед Галац – Спортинг Андерлехт 0:5 (технічна поразка)
Кайрат – Бейтар 5:3
Раніше Атлетик Футзал зіграв унічию з чеським Хрудіном, а ХІТ розійшовся миром з лісабонською Бенфікою.