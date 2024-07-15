Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Тренер та футзалісти збірної України відвезли допомогу військовим

Игорь Чернявский — 15 липня, 09:50
Тренер та футзалісти збірної України відвезли допомогу військовим

Збірна України з футзалу допомогла військовим на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Із бійцями ЗСУ зустрілися головний тренер національної команди Олександр Косенко, його підопічні Петро Шотурма та Ігор Чернявський, а також президент АФУ Сергій Владико. Вони особисто подякували військовим за захист і передали допомогу.

Фото: Асоціація футзалу України

Фото: Асоціація футзалу України

Також Асоціація футзалу України пообіцяла найближчим часом відзвітуватися за акцію "Від АФУ до ЗСУ".

Нагадаємо, у вересні-жовтні цього року футзальна збірна України виступить на чемпіонаті світу в Узбекистані. Команда Косенка потрапила в одну групу з Аргентиною, Анголою та Афганістаном.

Збірна України з футзалу Олександр Косенко Петро Шотурма

Збірна України з футзалу

Чернявський: Якщо пощастить забити на ЧС, то глядачі побачать особливе святкування!
Студентська збірна України програла Франції у матчі за бронзу ЧС
Збірна України розгромила Монголію на чемпіонаті світу в Шанхаї
Збірна України дізналась суперників у відборі до Євро-2026
Збірна України дізналася суперників у груповому етапі ЧС-2024

Останні новини