Тренер та футзалісти збірної України відвезли допомогу військовим

Збірна України з футзалу допомогла військовим на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Із бійцями ЗСУ зустрілися головний тренер національної команди Олександр Косенко, його підопічні Петро Шотурма та Ігор Чернявський, а також президент АФУ Сергій Владико. Вони особисто подякували військовим за захист і передали допомогу.

Фото: Асоціація футзалу України

Також Асоціація футзалу України пообіцяла найближчим часом відзвітуватися за акцію "Від АФУ до ЗСУ".

Нагадаємо, у вересні-жовтні цього року футзальна збірна України виступить на чемпіонаті світу в Узбекистані. Команда Косенка потрапила в одну групу з Аргентиною, Анголою та Афганістаном.