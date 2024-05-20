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Енергія в серії пенальті обіграла Ураган та зрівняла рахунок у півфінальній серії Екстра-ліги

Владислав Уткін — 20 травня, 18:06
Енергія в серії пенальті обіграла Ураган та зрівняла рахунок у півфінальній серії Екстра-ліги

Львівська Енергія здобула перемогу над івано-франківським Ураганом у другому матчі півфіналу чемпіонату України з футзалу.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2. Останній гол за декілька секунд до фінального свистка забив гравець Урагана Микола Грицина та перевів гру в екстратайми, в яких команди не змогли відзначитись голами. У серії пенальті більш влучними були гравці Енергії.

Екстра-ліга України з футзалу
1/2 фіналу, 20 травня

Ураган (Івано-Франківськ) — Енергія (Львів) 2:2 (3:4 — в серії пенальті)

Голи: 1:0 - Британ 10, 1:1 - Легендзевич 36, 1:2 - Зварич 39, 2:2 - Грицина 39

Відтак львів'яни зрівняли рахунок у серії (1:1). Нагадаємо, в першій грі Ураган здобув непросту перемогу з рахунком 3:2. Зазначимо, що етап 1/2 фіналу гратиметься до трьох перемог однієї з команд

В іншому півфіналі київський ХІТ веде у серії зі столичним SkyUp (2:0).

Екстра-ліга Енергія Ураган

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