ХІТ знову переміг SkyUp у півфінальній серії чемпіонату України

Київський ХІТ обіграв столичний SkyUp Futsal у другому матчі 1/2 фіналу чемпіонату України з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3.

Нагадаємо, що в першому матчі ХІТ також здолав SkyUp (5:2). Зазначимо, етап півфіналу гратиметься до трьох перемог, тобто максимум може бути 5 матчів у кожній парі.

Екстра-ліга України з футзалу

1/2 фіналу, другий матч

19 травня

ХІТ (Київ) — SkyUp Futsal (Київ) 4:3

Голи: 1:0 - 4 Журба, 1:1 - 9 Смоловик, 2:1 - 26 Мельник, 2:2 - 32 Бакум, 2:3 - 33 Сніцаренко, 3:3 - 34 Мельник, 4:3 - 40 Сірий

В іншому півфіналі Ураган зустрінеться з Енергією. Перший матч серії відбудеться 19 травня о 17:00 за київським часом

Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу ХІТ пройшов МСК Харків, а SkyUp в київському протистоянні був сильнішим за Аврору.