Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Атлетик зіграє з Авалоном, Любарт зустрінеться із Сухою Балкою в Екстра-лізі

Микола Дендак — 18 жовтня 2025, 10:15
Атлетик зіграє з Авалоном, Любарт зустрінеться із Сухою Балкою в Екстра-лізі
ФК Атлетик

У суботу, 19 жовтня, відбудуться два матчі чергового туру Екстра-ліги України з футзалу.

Першими на майданчик вийдуть Атлетик Футзал та Авалон Бровари. Зустріч розпочнеться о 12:00 за київським часом. Вже за 4 години між собою зіграють Любарт Луцьк та Суха Балка.

Екстра-ліга – регулярний сезон
5 тур, 18 жовтня

12:00 Атлетик Футзал – Авалон Бровари

16:00 Любарт Луцьк – Суха Балка

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України програла Іспанії у результативному півфіналі чемпіонату Європи-2025. За підсумком турніру голкіпер "синьо-жовтих" потрапив до символічної збірної.

Екстра-ліга Любарт Атлетик Футзал Суха Балка Авалон

Екстра-ліга

Ураган завдав нищівної поразки Кардиналу, 16-річний Крутко оформив "покер"
Перші перемоги Сухої Балки та Авалона, блискучий дебют Журби: найцікавіше про 4 тур Екстра-ліги
Київ Футзал та Атлетик не виявили переможця в центральному матчі 4-го туру Екстра-ліги
Київ Футзал – Атлетик: онлайн-відеотрансляція центрального матчу 4 туру Екстра-ліги
ХІТ розгромив Фурнітуру, Авалон переграв Любарт, Кардинал та Сокіл зіграли внічию у четвертому турі Екстра-ліги

Останні новини