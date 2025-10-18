Атлетик зіграє з Авалоном, Любарт зустрінеться із Сухою Балкою в Екстра-лізі

У суботу, 19 жовтня, відбудуться два матчі чергового туру Екстра-ліги України з футзалу.

Першими на майданчик вийдуть Атлетик Футзал та Авалон Бровари. Зустріч розпочнеться о 12:00 за київським часом. Вже за 4 години між собою зіграють Любарт Луцьк та Суха Балка.

Екстра-ліга – регулярний сезон

5 тур, 18 жовтня

12:00 Атлетик Футзал – Авалон Бровари

16:00 Любарт Луцьк – Суха Балка

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України програла Іспанії у результативному півфіналі чемпіонату Європи-2025. За підсумком турніру голкіпер "синьо-жовтих" потрапив до символічної збірної.