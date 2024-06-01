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Багаторічний тренер Урагана подав у відставку після поразки від Енергії

Владислав Уткін — 1 червня, 16:22
Багаторічний тренер Урагана подав у відставку після поразки від Енергії

Головний тренер івано-франківського Урагана Максим Павленко залишив посаду після поразки від львівської Енергії у півфіналі Екстра-ліги з футзалу.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Павленко очолював команду з 2017 року. За цей час Ураган ставав чемпіоном України у 2021 році, триразовим володарем Кубка України (2019, 2020 та 2024 роки).

Серед індивідуальних здобутків варто виділити нагороду найкращого тренера року української Екстра-ліги у сезоні-2020/2021.

Нагадаємо, Ураган поступився Енергії з рахунком 4:2. У фіналі львів'яни зіграють з київським Хітом, який в іншому півфінальному протистоянні тричі переграв столичний SkyUp.

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