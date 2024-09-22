Збірна України здолала Афганістан і вийшла у плейоф ЧС-2024: огляд матчу

Збірна України з футзалу впевнено перемогла Афганістан у 3 турі групового етапу чемпіонату світу 2024 в Узбекистані.

Голами за українців відзначилися Євген Жук, Данило Абакшин, Михайло Зварич та Ігор Корсун.

Огляд матчу

Чемпіонат світу 2024

3 тур, 21 вересня

Україна – Афганістан 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Жук 14, 2:0 – Абакшин 16, 3:1 – Зварич 37, 4:1 – Корсун 38

Завдяки цій перемозі збірна України набрала 6 очок та посіла друге місце у своїй групі. В 1/8 фіналу команда Олександра Косенка зустрінеться з національною командою Нідерландів. Матч відбудеться у вівторок, 24 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що найкращим досягненням України на чемпіонатах світу є історичне 4 місце у 1996 році.