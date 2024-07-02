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Чернявський: Якщо пощастить забити на ЧС, то глядачі побачать особливе святкування!

Игорь Чернявский — 2 липня, 17:10
Чернявський: Якщо пощастить забити на ЧС, то глядачі побачать особливе святкування!

Гравець збірної України з футзалу Ігор Чернвський пообіцяв по-особливому відсвяткувати гол на чемпіонаті світу-2024 в Узбекистані.

Про це він розповів у інтерв’ю пресслужбі ФІФА.

"Ми повністю впевнені в собі. Раніше ми вже показали, на якому рівні перебуваємо. Ми довели, що можемо протистояти будь-кому. Ми хочемо довести це ще раз на чемпіонаті світу.

Головна мета — допомогти Україні вигравати матчі. Заради цього я віддам усі сили. Якщо мені пощастить забити в Узбекистані, то, думаю, глядачі побачать особливе святкування!" — сказав Чернявський.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2022 Ігор двічі святкував свої голи ефектними сальто. Турнір проходив за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення, і у півфіналі Україна грала з Росією. На жаль, перемогу святкували вороги, чия команда складалася з "ісконно русскіх" Робіньйо, Пауліньйо та Нандо.

Чемпіонат світу-2024 проходитиме в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня. На груповому етапі Україна зіграє проти Анголи, Аргентини та Афганістану.

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