ХІТ вирвав нічию в Аврори, Суха Балка здолала МСК Харків у матчі Екстрі-ліги

У неділю, 19 січня, відбулось два матчі в межах Екстра-ліги України з футзалу.

Суха Балка у матчі, який тривав понад дві години через повітряну тривогу, переграла МСК Харків. Відзначимо, що дебютний гол на свій рахунок записав Олег Легендзевич.

В іншому поєдинку ігрового дня Аврора не втримала перемогу над ХІТом, який намагається догнати сусідів по місту в турнірній таблиці.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

12 тур, 19 січня

Суха Балка – МСК Харків 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Халин, 1:1 – Легендзевич, 2:1 – Мілінький

Аврора – ХІТ 4:4 (1:0)

Голи: 1:0 – Семенченко, 3, 2:0 – Сухов, 24 (автогол), 2:1 – Жук, 27, 3:1 – Моспан, 30, 3:2 – Сірий, 31, 3:3 – Жук, 33, 4:3 – Чеберяк, 33, 4:4 – Сірий, 33

Зазначимо, що напередодні Атлетик здійснив неймовірний камбек у матчі зі SkyUp.