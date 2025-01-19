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ХІТ вирвав нічию в Аврори, Суха Балка здолала МСК Харків у матчі Екстрі-ліги

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 16:00
ХІТ вирвав нічию в Аврори, Суха Балка здолала МСК Харків у матчі Екстрі-ліги
Суха Балка
instagram.com/fc.suhabalka

У неділю, 19 січня, відбулось два матчі в межах Екстра-ліги України з футзалу.

Суха Балка у матчі, який тривав понад дві години через повітряну тривогу, переграла МСК Харків. Відзначимо, що дебютний гол на свій рахунок записав Олег Легендзевич.

В іншому поєдинку ігрового дня Аврора не втримала перемогу над ХІТом, який намагається догнати сусідів по місту в турнірній таблиці.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
12 тур, 19 січня

Суха Балка – МСК Харків 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Халин, 1:1 – Легендзевич, 2:1 – Мілінький

Аврора – ХІТ 4:4 (1:0)

Голи: 1:0 – Семенченко, 3, 2:0 – Сухов, 24 (автогол), 2:1 – Жук, 27, 3:1 – Моспан, 30, 3:2 – Сірий, 31, 3:3 – Жук, 33, 4:3 – Чеберяк, 33, 4:4 – Сірий, 33

Зазначимо, що напередодні Атлетик здійснив неймовірний камбек у матчі зі SkyUp.

Екстра-ліга ХІТ Аврора МСК Харків Суха Балка

Суха Балка

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