Як завершиться бронзовий фінал ЧС-2024 Україна – Франція: прогноз Чемпіона

Вже сьогодні, 6 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч за 3 місце на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Франції.

Поєдинок відбудеться в узбекистанському Ташкенті. Початок – о 15:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Наша редакція традиційно зробила свої прогнози на матч. А чи мали рацію редактори та журналісти, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, перемога України 4:2

Збірна України стала сенсацією на цьому турнірі, дійшовши до півфіналу. Ще більше вона здивувала світ своєю грою проти фаворита турніру Бразилії. Скажімо відверто, підопічні Олександра Косенка нічим не поступалися зірковим бразильцям, тому я впевнений, що вони здивують усіх і у бронзовому фіналі. Ставлю на перемогу 4:2.

Володимир Клепач, перемога України в додатковий час

Збірна Франції з футзалу ніколи зірок з неба не хапала, і зараз тільки починає писати свою історію. Боятися їх ніхто не буде, у команди Олександра Косенка достатньо досвіду виступів на міжнародних турнірах найвищого рівня. І все ж, назвати нас однозначними фаворитами не можна, тим більше без травмованого капітана. Найімовірніше, ми побачимо приблизно рівну гру з інтригою до самого кінця. Можливо, основний час і не визначить переможця.

Денис Шаховець, перемога України 5:3

Підопічні Олександра Косенка в півфінальному матчі з Бразилією довели, що можуть протистояти на рівних будь-якому супернику. І якщо перед півфіналами "синьо-жовтим" майже всі експерти пророкували четверте місце, то тепер вони мають як мінімум рівні шанси з Францією на бронзу, якщо вірити котируванням букмекерів. Впевнений в історичній перемозі України.

Ігор Чернявський, перемога України 2:1

Збірна України вже підкорила серця всіх уболівальників своїм виступом на чемпіонаті світу. Той спротив, який підопічні Олександра Косенка чинили бразильцям, заслуговує на найвищу похвалу. Але для повноти картини ще потрібно здобути бронзові медалі.

Суперник – сенсаційна збірна Франції, яка на своєму дебютному мундіалі вже змогла потрапити до четвірки найкращих. У півфіналі з Аргентиною "Ле бльо" також були дуже близькими до сенсації, але не вистачило дещиці. Матч навіть завершився з аналогічним рахунком, що і протистояння України та Бразилії – 3:2 на користь латиноамериканської збірної.

Насправді в моїх очах бронзовий фінал – це матч 50 на 50, адже якою сильною не була б наша збірна, в неї є чималі кадрові проблеми, які можуть вплинути на результат. Насамперед маю на увазі травму капітана Петра Шотурми.

Але все ж вірю, що справедливість візьме гору і покарає Францію за ганьбу в 3-му турі групового етапу. Нагадаю, в матчі з Іраном французи викликали чимало сумнівів у своїй доброчесності – багато хто запідозрив їх у здачі гри, щоб вийти на легшого суперника в 1/8. Тож вірю, що Україна в напруженому поєдинку таки здобуде бронзові медалі ЧС. Прогнозую доволі низовий матч – наша перемога з рахунком 2:1.

Максим Розенко, перемога України 3:2

Маємо підстави розраховувати на позитивний для підопічних Косенка варіант. Дуже хочеться, щоб збірна України завоювала першу у своїй історії медаль чемпіонату світу. Ставлю на мінімальну перемогу України.

Андрій Яросименко, перемога України 4:2

Ставлю на Україну, адже наша команда у матчі проти Бразилії виглядала переконливіше за Францію в поєдинку з Аргентиною. Очікую важкий матч, проте переконаний, що "синьо-жовті" зможуть вибороти історичні для України бронзові медалі.

Руслан Травкін, нічия 3:3 в основний час

Звичайно, буду бажати перемоги "синьо-жовтим", але, гадаю, гра вийде складною. Не виключаю, що гра завершиться внічию, а переможець визначиться в доданий час або в серії пенальті.

Олексій Мурзак, перемога України 5:2

Збірна України просто дивом не змогла врятуватись у матчі проти Бразилії. Згадати хоча б парад стійок та поперечок у другому таймі. Хлопці Косенка заслуговували грати у фіналі не менше за бразильців. Тож у матчі за бронзу українська команда точно гримне дверима. Збірна Франції доволі потужно виступила на ЧС, але вони точно слабше за Бразилію, тому наші хлопці здобудуть впевнену перемогу. Прогноз: перемога України з рахунком 5:2.

Олександр Булава, перемога України 5:3

Збірна України своєю грою на турнірі заслужила здобути медалі ЧС-2024. Вважаю саме "синьо-жовтих" фаворитом у поєдинку з Францією. Очікую результативний матч та підсумкову перемогу української команди з рахунком 5:3.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є збірна України. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога України – 2,12;

Нічия – 4,75;

Перемога Франції – 2,58.

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