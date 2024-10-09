Абакшин: Вже приїхали в Україну та потроху усвідомлюємо, що взагалі трапилося

Найкращий бомбардир збірної України на чемпіонаті світу-2024 Даниіл Абакшин тільки зараз починає повністю розуміти, наскільки історичним став успіх на мундіалі.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Неперевершені емоції, які ви бачили на екранах. Емоції трохи вщухли, ми вже приїхали в Україну та усвідомлюємо потроху, що взагалі трапилося", – сказав Абакшин.

Нагадаємо, Україна посіла третє місце, у бронзовому фіналі розгромивши Францію. Даниіл забив 7 голів у 7 матчах.