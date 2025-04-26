Здобули заслужену перемогу: Зубков – про вихід у фінал Кубку Туречиини

Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков оцінив перемогу над Газтепе у півфіналі Кубку Туреччини (2:0), де він відзначився голом.

Цитує гравця Gunebakis.

"Ми здобули заслужену перемогу. Кожну секунду, коли я на полі, я намагаюся допомогти команді. Це був гарний подарунок нашим уболівальникам.

Нвакаеме - чудовий гравець, і я дякую йому за асист", - розповів Зубков.