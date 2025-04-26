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Здобули заслужену перемогу: Зубков – про вихід у фінал Кубку Туречиини

Олександр Булава — 26 квітня 2025, 23:53
Здобули заслужену перемогу: Зубков – про вихід у фінал Кубку Туречиини
Олександр Зубков
Трабзонспор

Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков оцінив перемогу над Газтепе у півфіналі Кубку Туреччини (2:0), де він відзначився голом.

Цитує гравця Gunebakis.

"Ми здобули заслужену перемогу. Кожну секунду, коли я на полі, я намагаюся допомогти команді. Це був гарний подарунок нашим уболівальникам.

Нвакаеме - чудовий гравець, і я дякую йому за асист", - розповів Зубков.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі вінгер отримав найвищу оцінку у складі обох команд.

У фіналі Трабзонспор зіграє проти Галатасарая. Матч пройде 14 травня.

Олександр Зубков Трабзонспор

Олександр Зубков

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