Здобули заслужену перемогу: Зубков – про вихід у фінал Кубку Туречиини
Олександр Зубков
Трабзонспор
Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков оцінив перемогу над Газтепе у півфіналі Кубку Туреччини (2:0), де він відзначився голом.
Цитує гравця Gunebakis.
"Ми здобули заслужену перемогу. Кожну секунду, коли я на полі, я намагаюся допомогти команді. Це був гарний подарунок нашим уболівальникам.
Нвакаеме - чудовий гравець, і я дякую йому за асист", - розповів Зубков.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі вінгер отримав найвищу оцінку у складі обох команд.
У фіналі Трабзонспор зіграє проти Галатасарая. Матч пройде 14 травня.