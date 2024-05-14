Зоря — Верес 1:1: огляд матчу УПЛ

Луганська Зоря зіграла внічию з рівненським Вересом у матчі 28 туру чемпіонату України.

Чемпіонат України — УПЛ

28 тур, 13 травня





Голи: 1:0 — Яцик 9, 1:1 — Вантух 70 (аг)





Зоря: Сапутін, Вантух, Джордан, Бутко, Кирюханцев (Горбач 68), Башич, Антюх, Мишньов (Мичин 68), Яцик, Герреро, Ндур (Азиангбе 62)

Верес: Ющишин, Сміян, Вовченко, Курко, Гакман, Кучеров, Клец (Кухарук 86), Владислав Шарай (Шастал 46), Сікейра (Янаков 81), Дахновський, Гайдучик (Морозко 64)

Попередження: Вантух 55

Зоря гарантувала собі збереження прописки в УПЛ. Наразі команда посідає 8 місце в турнірній таблиці. У наступному матчі луганці зіграють проти черкаського ЛНЗ.

Верес наразі посідає 14 сходинку та перебуває в зоні перехідних матчів. Рівняни мають перевагу над Минаєм, який йде в зоні вильоту, лише на 2 очки. В останніх двох турах чемпіонату Верес зіграє проти Олександрії та харківського Металіста 1925.