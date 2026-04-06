Один з ключових гравців Зорі відновився після затяжної травми

Олексій Мурзак — 6 квітня 2026, 19:23
Петар Мічін
ФК Зоря

Атакувальний півзахисник Зорі Петар Мічін повністю залікував травму й повернувся до загальних тренувань з командою.

Про це повідомила пресслужба луганського клубу.

27-річний гравець готовий допомогти команді у заключних поєдинках чемпіонату України.

Нагадаємо, у лютому Мічін переніс хірургічне втручання через проблеми з коліном.

У поточному сезоні він провів 13 матчів за Зорю у всіх турнірах, в яких забив гол та віддав гольову передачу.

Зоря йде на восьмому рядку в УПЛ, набравши 29 очок. У наступному матчі команда Віктора Скрипника 12 квітня прийме Епіцентр.

