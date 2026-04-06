Один з ключових гравців Зорі відновився після затяжної травми
Петар Мічін
Атакувальний півзахисник Зорі Петар Мічін повністю залікував травму й повернувся до загальних тренувань з командою.
Про це повідомила пресслужба луганського клубу.
27-річний гравець готовий допомогти команді у заключних поєдинках чемпіонату України.
Нагадаємо, у лютому Мічін переніс хірургічне втручання через проблеми з коліном.
У поточному сезоні він провів 13 матчів за Зорю у всіх турнірах, в яких забив гол та віддав гольову передачу.
Зоря йде на восьмому рядку в УПЛ, набравши 29 очок. У наступному матчі команда Віктора Скрипника 12 квітня прийме Епіцентр.
У 22 турі луганці зіграли внічию з Оболонню.